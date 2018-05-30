Назначен новый посол России в Азербайджане

30 мая 2018, 06:42

Михаил Бочарников сменил на посту посла России в Азербайджане Владимира Дорохина, который занимал эту должность девять лет.

"Кавказский узел" писал, что Владимир Дорохин был назначен послом России в Азербайджане 26 февраля 2009 года. Ранее он занимал пост посла по особым поручения МИД РФ и курировал вопросы, связанные с базированием и функционированием Черноморского флота России на Украине.

Президент России назначил 29 мая Михаила Бочарникова послом РФ в Азербайджане, пишет ТАСС.

С 2006 года по 7 февраля текущего года Бочарников был послом РФ в Казахстане, сообщает "Интерфакс".