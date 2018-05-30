30 мая 2018, 06:42

Назначен новый посол России в Азербайджане

Михаил Бочарников сменил на посту посла России в Азербайджане Владимира Дорохина, который занимал эту должность девять лет.

"Кавказский узел" писал, что Владимир Дорохин был назначен послом России в Азербайджане 26 февраля 2009 года. Ранее он занимал пост посла по особым поручения МИД РФ и курировал вопросы, связанные с базированием и функционированием Черноморского флота России на Украине.

Президент России назначил 29 мая Михаила Бочарникова послом РФ в Азербайджане, пишет ТАСС.

С 2006 года по 7 февраля текущего года Бочарников был послом РФ в Казахстане, сообщает "Интерфакс".

Примечание:

"Экономисты заявили о заинтересованности Азербайджана в новых торговых коридорах между Россией и Грузией", "В России за месяц продано всего 30 экземпляров монографии "Азербайджанцы", "Захоронение черепа Хаджи-Мурата отложено на 2018 год".

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