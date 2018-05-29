Верховный суд оставил в силе приговор сочинцу Магамадову

29 мая 2018, 22:30

Верховный суд России отказался удовлетворить апелляцию на приговор жителю Сочи Анзору Магамадову, приговоренному к девяти годам колонии по обвинению в попытке уехать в Сирию и присоединиться к боевикам. Суд не учел смягчающих обстоятельств в деле Магамадова, заявила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Сочи Анзора Магамадова к девяти годам колонии.

Бывший курсант академии МВД Анзор Магамадов (ранее его фамилия приводилась как "Магомадов") преследуется из-за своего брата Адама Гендергуноева, который уехал в Сирию и погиб там 11 октября 2017 года под бомбежкой, убеждена их мать Малика Гендергуноева. 18 декабря 2017 года она обратилась к руководителям ФСБ, СКР и Генпрокуратуры России с просьбой вмешаться в ситуацию с уголовным преследованием ее сына.

Апелляции в Верховый суд подавали как сам осужденный, так и адвокат по назначению и адвокат Людмила Александрова, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" мать Магамадова, Малика Гендергуноева.

"Анзор, в надежде на смягчение приговора, которое обещал ему адвокат по назначению, признал себя виновным, хотя никакого преступления не совершал. Билет был куплен на его имя, но по моему паспорту, что отвергает версию обвинения. А оружие сыну подбросили. Но ему дали срок по полной программе, несмотря на то, что адвокат по назначению обещал ему смягчение. Анзор устал от преследования. Он хотел скорее вернуться в семью, к детям. Но наказание выдали настолько суровое, девять лет, что он просто впал в депрессию", - рассказала женщина.

Суд не учел смягчающих обстоятельств, имеющихся в деле, заявила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Людмила Александрова.

"При вынесении приговора суд, по сути, вопрос об условиях жизни семьи осужденного не исследовал, тогда как мать его двух несовершеннолетних сыновей 2014 и 2017 годов рождения не работает в связи с уходом за малолетними детьми, и семья выживает только благодаря поддержке родственников. Лично я ссылалась на нормы закона, по которым срок должен был быть снижен с учетом признания вины, наличия малолетних детей, а также с учетом положительных характеристик и хорошего поведения в колонии. Также совокупность назначенного наказания не отвечает нормам закона", - считает адвокат.

Людмила Александрова пояснила, что за попытку присоединиться к сирийским боевикам Магамадов приговорен к пяти годам заключения, за хранение огнестрельного оружия - к двум, а за хранение взрывчатки - к трем годам заключения. После частичного сложения этих сроков итоговый срок составил девять лет. При этом пятилетний приговор по первой из этих статей Александрова назвала "справедливым и гуманным".

"Суд не указал, по какой именно причине моему подзащитному назначено столь суровое наказание, по какой именно причине по данным двум эпизодам Магамадову не может быть назначено наказание ниже низшего", - отметила она.

Адвокат добавила, что Анзор Магомадов участвовал в заседании суда по конференц-связи.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.