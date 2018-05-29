29 мая 2018, 21:49

Сельхозугодья загрязнены разливом нефти в Ингушетии

Ущерб от разлива нефти на сельскохозяйственных землях в Малгобекском районе предварительно оценен в 50 милионов рублей, сообщил Россельхознадзор.

По данным ведомства, нефть пролилась на поля из поврежденного трубопровода. Россельхознадзор потребовал возбудить административное дело, виновные устанавливаются, сообщил представитель республиканского управления ведомства.

Земли, на которые пролилась нефть, будут рекультированы, добавил он, передает "Интерфакс".

Пострадали земли сельскохозяйственного назначения в сельском поселении Аки-Юрт Малгобекского района республики. По предварительной оценке, ущерб составляет около 50 миллионов рублей, со ссылкой на Россельхознадзор сообщает интернет-газета "Ингушетия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 декабря 2017 года правительство России распорядилось выплатить 136 миллионов рублей аграриям Ингушетии, пострадавшим от засухи и ливней.

Примечание:

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