Шахтеры Капанского комбината потребовали значительного повышения зарплаты

29 мая 2018, 20:23

Сотрудники Капанского горно-обогатительного комбината, бастующие пятый день, сочли неприемлемым предложение руководства предприятия повысить зарплату на 5%.

Работники Капанского горно-обогатительного комбината бастуют с 25 мая. Вчера, 28 мая, руководство ГОКа встретилось с протестующими. Сегодня сотрудники комбината заявили, что недовольны итогами переговоров.

"Нам заявили, что с 1 октября на 5% поднимут зарплату - а это от пяти до десяти тысяч драмов (10,35 - 20,7 доллара США. - Прим. "Кавказского узла"), в зависимости от специальности. Нас это не устраивает", - цитирует слова одного из протестующих телекомпания "Зангезур".

Если владелец откажется увеличить зарплату на 40%, забастовка будет продолжена, заявили протестующие.

Работа на руднике связана с перемещением на большие расстояния, и зарплата даже с учетом обещанного повышения не соответствует нагрузке, отметил другой работник комбината. "Рудник настолько большой, что иногда приходится три километра пройти туда и обратно", - сказал он.

По словам еще одного работника, сотрудники горно-обогатительного комбината "вынуждены покупать продукты в кредит".

"Сегодня рабочий закрытой шахты получает меньше, чем разносчик хлеба наверху. Но для решения проблемы нужно время", - заявил глава профсоюза комбината Арсен Айрапетян, передает корреспондент "Кавказского узла".

С 2016 года комбинатом по добыче руды владеет российская компания "Полиметалл". Штат компании, согласно официальной информации, составляет 1154 сотрудников, говорится на сайте "Полиметалла".