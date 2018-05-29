Работа Керченской переправы приостановлена

29 мая 2018, 16:21

Движение паромов в Керченском проливе приостановлено из-за сильного ветра, сообщила "Морская дирекция".

Как писал "Кавказский узел", Керченская переправа используется для перевозки пассажиров, автомобилей, автобусов и железнодорожных вагонов между полуостровом Крым и Краснодарским краем. С 16 мая, после начала движения автомобилей по Крымскому мосту, пассажиропоток на переправе резко сократился, теперь переправой в основном пользуются водители фур.

В справках "Кавказского узла" "Переправа Крым - Кавказ" и "Переправа "Кавказ - Керчь" дана актуальная информация о расписании движения паромов, приведены работающие ссылки на вэб-камеры.

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине ухудшения погодных условий - усиление порывов ветра до 20 м/с!" - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте оператора переправы "Морской дирекции".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в станице Тамань на Кубани ясная погода, температура воздуха +23 градуса Цельсия, скорость ветра 12 метров в секунду. В ночь на 30 мая осадков также не ожидается, скорость ветра снизится до 11 метров в секунду. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Новости о работе Керченской переправы, соединяющей Крым и Краснодарский край, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Керченская переправа".