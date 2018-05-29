Дочь погибшей в Ираке мурманчанки вывезена в Грозный из Багдада

29 мая 2018, 10:32

В Чечню из багдадского приюта 28 мая была доставлена шестилетняя дочь погибшей в Мосуле писательницы из Мурманска Дарьи Ицанковой. Ребенок удочерен чеченской семьей, сообщили сегодня в аппарате главы и правительства Чечни.

"Уроженка Мурманска Дарья Ицанкова несколько лет назад уехала из России и примкнула к одной из группировок боевиков на Ближнем Востоке. Мать девочки и ее старший брат, предположительно, погибли в прошлом году во время бомбардировки города Мосул авиацией коалиции. Ребенок был определен в один из приютов Багдада, и до последнего времени девочка находилась там", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата главы и правительства Чечни.

По его словам, родственники девочки, проживающие за границей, отказались от ребенка. "Девочка удочерена в Чечне. Теперь у нее все нормально", - подчеркнул чиновник.

Уроженка Мурманска Дарья Ицанкова с 2013 года находилась в розыске как участница вооруженного подполья в Сирии, женщина увезла с собой на Ближний Восток двух малолетних детей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в МВД Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря 2017 года представитель парламента Чечни в Совете федерации Зияд Сабсаби сообщил о том, что с Ближнего Востока возвращены 93 российских гражданина, в ближайшее время планируется вывезти из Сирии и Ирака еще свыше 150 человек. В начале этого года в Грозный было доставлено несколько детей, которых в разное время обнаружили в Ираке.

Чеченские власти используют возвращение женщин и детей из Сирии и Ирака в пропагандистских целях, считают жители Чечни. Сведения о количестве вернувшихся из Сирии и Ирака женщин и детей поступают только от властей республики, "Кавказский узел" не располагает подтверждением этой информации из независимых источников.

27 мая глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о намерении организовать в республике коллективную сдачу материалов для ДНК-теста, чтобы найти близких находящихся в Сирии и Ираке детей, и вернуть их на родину.

При этом точных данных о количестве женщин и детей из России, которые могут находиться в Сирии и Ираке неизвестно, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности представитель одной из чеченских общественных организаций.

"Нет никаких, даже приблизительных, данных о том, сколько женщин и детей из регионов России и стран СНГ, находится в настоящее время в Сирии и Ираке. Там разные группировки, у всех свои тюрьмы и лагеря, доступ возможен не на все территории. В комиссию, что работает с обращениями родственников, находящихся на Ближнем Востоке женщин и детей, подано уже больше 1 400 заявлений", - отметила представитель НПО.

По разным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенное в России судом и признанное террористической организацией "Исламское государство" начало терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.