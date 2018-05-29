Жители Волгограда пожаловались на загрязнение озера в Банном овраге

29 мая 2018, 04:12

Жители волгоградского поселка Тир жалуются на загрязнение местного озера, вода в котором приобрела ярко-розовый цвет. Облкомприроды выявил превышения показателей по загрязняющим веществам в воде, а "Центр экологического контроля" сообщил о превышении концентрации свинца и органическом загрязнении.

Жители поселка Тир в Краснооктябрьском районе Волгограда обратились на "Кавказский узел" с жалобой на загрязнение местного озера, на берегу которого расположены частные подворья.

"Под нашими окнами уже образовалось ядовитое озеро... Сброс канализации происходит прямо в овраг в центре города, и это никого не интересует", - говорится в письме местных жителей.

Корреспондент «Кавказского узла» посетил поселок Тир, который расположен к западу от завода «Красный Октябрь» и в двух километрах от Мамаева кургана. Не засыпанная часть русла Банного оврага разделяет поселок пополам. Между Первым и Вторым Волочаевским переулками в русле оврага находится небольшое озеро длиной около 100 метров и шириной 10 метров. Склоны оврага, спускающиеся к озеру, завалены бытовыми и промышленными отходами. Вода в озере имеет ярко выраженный розовый оттенок. К берегу овражного озера примыкают 19 дворов.

Пенсионерка Валентина Былучева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 35 лет живет у оврага в частном доме по улице Сочинской. По ее словам, озеро начало розоветь несколько лет назад, хотя до этого вода в нем была прозрачная и чистая, и в озере водилась рыба.

«Озеро было прозрачное, лягушки в нем квакали. Дети с удочками туда ходили. Купались там все. А сейчас никто туда не ходит. Запах от озера, особенно по вечерам – запах гниения и канализации», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" соседка Былучевой, пенсионерка Светлана Коровина.

Мастер-облицовщик Павел Иванов часто навещает свою бабушку, которая живет на улице Волочаевская, помогает ей по хозяйству. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что посещал овражное озеро с самого детства. По его словам, местная детвора ловила в нем рыбу и купалась. В загрязнении озера Павел винит предприятия, расположенные в этом районе.

«Скорее всего, канализацию сливают, портят экологию. Теперь детей туда не пускаем - опасно. Непонятно, какую заразу могут в этой розовой воде подцепить», - сказал Павел Иванов.

На Втором Волочаевском переулке расположен дом пенсионерки Нины Митрохиной. Женщина всю жизнь прожила в этом доме. Как и большинство местных жителей, она работала на заводе «Красный Октябрь». Женщина рассказала, что овражное озеро имеет искусственное происхождение, вода в него поступает из подземных источников по трубе.

Местные жители самовольно подключились к канализации

Рядом с озером расположено здание филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Межведомственная комиссия в апреле 2018 года провела обследование территории у здания филиала РАНХиГС, расположенного на ул. Кубинской, 26, говорится в ответе пресс-службы администрации Волгограда на запрос "Кавказского узла".

По данным пресс-службы, эксперты установили, что «на территории ВУЗа утилизация жидких бытовых отходов производится в обустроенный септик, расположенный в отдельно стоящем кирпичном здании на огороженном участке, и находится в удовлетворительном состоянии».

Специалисты межведомственной комиссии также произвели осмотр неиспользуемого канализационного коллектора, проложенного по улице Черноярской и переулку Транспортному и имеющего выход в овраг Банный.

«В ходе проверки специалисты обнаружили многочисленные несанкционированные врезки, произведенные жителями частных домовладений по ул. Черноярской, пер. Транспортному, ул. Обороны Севастополя, а также владельцами кафе и сауны по ул. Черноярской и автомойки по ул. Кубинской. Посредством этих врезок в овраг Банный производилась незаконная утилизация жидких бытовых отходов. В данный момент на все незаконные врезки поставлены заглушки. За самовольное подключение к коллектору в отношении собственников домовладений, а также владельцев автомойки, сауны и кафе будут составлены протоколы за административное правонарушение, предусмотренное статьей 7.20 КоАП РФ», - говорится в ответе пресс-службы мэрии.

Облкомприроды выявил загрязнения по алюминию, аммонию и железу

Сотрудница пресс-службы регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии (облкомприроды) Марина Малышева сообщила, что их специалисты, получив запрос «Кавказского узла», также провели рейдовый осмотр Банного оврага. По запросу комитета сотрудники МУ «Городское управление аналитического оперативного контроля качества окружающей природной среды» провели отборы проб загрязненной воды, а также отобрали пробы почв.

«Установлены превышения по загрязняющим веществам: аммонию, алюминию и железу. Анализ проб почв выявил загрязнения по азоту аммонийному и анионным поверхностно-активным веществам, которые превышены по отношению к фоновой пробе от 2 до 4,3 раза. По данному факту возбуждено дело и проведено административное расследование», - сообщила Марина Малышева.

Специалисты облкомприроды, по словам Малышевой, установили, что канализационная сеть, находящаяся в оперативном управлении филиала РАНХиГС, не была подключена к городской системе канализации, посредством которой стоки должны направляться на городские очистные сооружения. На момент осмотра специалистами комитета камера была заполнена жидкими коммунальными отходами, которые затем поступали в систему самотечной канализации.

«Выявленные факты эксплуатации канализационного коллектора являются нарушениями требований ФЗ «Об охране окружающей среды» и образуют составы административных правонарушений. В итоге на ФГБОУ «РАНХиГС» наложены два административных штрафа в размере 100 тыс. рублей и 80 тысяч рублей. Более того, в настоящее время комитетом подготовлен проект расчета вреда, который длительное время наносился окружающей среде, – он будет предъявлен для возмещения ФГБОУ «РАНХиГС»», - отметила Марина Малышева.

Сотрудники облкомприроды в ходе обследования сети канализации также установили незаконные врезки и присоединения от жилых домов частного сектора по улицам Кубинская, Черноярская, Обороны Севастополя, Волочаевской, Рихарда Зорге, пер. Транспортный, расположенные рядом с Банным оврагом. По данным экспертов комитета, дома, расположенные рядом с проходящей канализационной системой, были подключены к ней несанкционированно, «что увеличивает объем сбрасываемых жидких бытовых отходов». Также были установлены несанкционированно подключенные объекты сервиса (автомойка, кафе).

В отношении одного предпринимателя облкормприроды возбудил дело об административном правонарушении, проводится административное расследование по ст.8.1 КоАП РФ.

Малышева сообщила, что в ходе расследования административного дела в конце 2017 года в отношении ФГБОУ «РАНХиГС» была получена информация о том, что у вуза отсутствуют документы (договора на вывоз), подтверждающие вывоз отходов из выгребных ям, жидких коммунальных неканализованных объектов водопотребления за 2017 год. В результате в декабре 2017 года филиал РАНХиГС заключил договор возмездного оказания услуг на вывоз и утилизацию жидких отходов, образующихся при эксплуатации здания расположенного на улице Кубинская. В январе 2018 года было вывезено и утилизировано 20 куб. м. отходов из выгребных ям. Впрочем, по словам Малышевой, в дальнейшем от филиала РАНХиГС «в адрес перевозчика жидких отходов заявок на откачку не поступало».

«Все выявленные на сегодняшний день объекты (у Банного оврага, - прим. "Кавказского узла") отключены от системы самотечной канализации. Специалисты установили заглушки. Обследования оставшихся колодцев сети самотечной канализации, находящейся в оперативном управлении ФГБОУ «РАНХиГС», на предмет незаконного присоединения к ним жилых частных домов, предприятий и организаций, будут продолжены», - заверили корреспондента в пресс-службе Облкомприроды.

Филиал РАНХиГС не сбрасывает сточные воды в локальную канализацию

1 октября 2014 года филиал РАНХиГС заключил со школой №34 договор аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления (здание на улице Кубинская), говорится в ответе на запрос "Кавказского узла" директора филиала академии Игоря Тюменцева.

Директор филиала академии сообщил, что указанное здание принадлежит городу Волгограду, локальная канализация этого здания была введена в эксплуатацию в 1956 году. По данным Тюменцева, вуз осуществляет ее эксплуатацию «исключительно в части накопления отходов в септике с последующим вывозом специализированными предприятиями».

«Сброс сточных вод и жидких коммунальных отходов в локальную канализацию, имеющую выход в овраг «Банный», не осуществляется. Установлено большое количество врезок (в локальную сеть канализации от здания института, - прим. "Кавказского узла") со стороны частных домовладений (12 врезок)», - говорится в ответе директора института.

Концентрация свинца в воде превышена в 5,5 раза

В ноябре 2017 года по обращению Волгоградского регионального экологического центра специалисты испытательного центра ЦЭК произвели отбор пробы воды (предположительно, сточной) из объекта вблизи Волочаевского переулка в Краснооктябрьском районе, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" директор Общественной организации по Волгоградской области «Центр Экологического Контроля» (ЦЭК) Светлана Налимова.

По ее словам, при отборе было отмечено, что проба представляет собой жидкость розового цвета с неприятным запахом. Специалисты ЦЭК провели анализ отобранной пробы на 24 ингредиента, в том числе на тяжелые и токсичные металлы – ртуть, марганец, цинк, медь, железо, хром, кадмий, мышьяк, никель, молибден.

«ПДК (предельно допустимой концентрацией) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования в отобранной пробе концентрация свинца превышена в 5,5 раза, марганца – в 1,1 раза. Остальные обнаруженные компоненты – в пределах допустимой концентрации. Также отмечено высокое содержание химического потребления кислорода в отобранной пробе – 240 мгО2/дм3, что свидетельствует о присутствии в ней органических загрязнений», - сообщила Налимова.

Директор ЦЭК отметила, что проведенные исследования степени токсичности показали, что «отобранная проба является токсичной и оказывает на тест-объекты острое токсическое действие».

«Предположительно токсичность пробы может быть вызвана повышенным содержанием свинца и различными растворенными органическими веществами», - пояснила Светлана Налимова.

Власти должны ограничить доступ к озеру

«Вода в этом овражном озере имеет острую токсичность и розовый пигмент, который, скорее всего, связан с наличием свинца в воде. Где источник этого загрязнения? Может где-то свалку размыло, может кто-то слил в воду отходы. Власти должны не просто найти врезки в канализацию (ведущую в озеро), но и найти источник и ликвидировать его. А это не сделано», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" директор Информационного центра «Волгоград-Экопресс» Елена Васильева.

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 года обозначены основные принципы охраны окружающей среды, среди которых соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко.

«Среди многочисленных запретов, обозначенных в статье 51 («Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления») этого закона значится и запрет на сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты. В западной части Банного оврага мы видим такой сброс в водный объект и сваливание отходов потребления и производства по склонам оврага. Это прямое нарушение закона. И нарушают его не только те, кто сбрасывают, но и власти, которые не пресекают эти безобразия и не ликвидируют последствия загрязнения», - сказал Сергей Иващенко.

Юрист предложил волгоградцам, проживающим у «розового озера», обратиться с жалобами в прокуратуру, так как, по его мнению, власти ограничились выявлением источников загрязнения и «наложением на них штрафных санкций, а мероприятия по устранению накопленного экологического ущерба не провели».

«Власти обязаны ликвидировать последствия этих нарушений – убрать свалки отходов со склонов оврага, ограничить доступ к загрязненному озеру. Я лично там ни одного предупреждающего знака не видел», - сказал юрист.