28 мая 2018, 23:40

Экстренное предупреждение о пожароопасности объявлено на Ставрополье

Чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится в Ставропольском крае до 30 мая.

"29 и 30 мая в Курском и Арзгирском районах существует вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами", -  сообщило ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Кроме того, в центральных районах Ставрополья в этот период прогнозируется высокая пожароопасность четвертого класса, сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что экстренное предупреждение о пожароопасности до 30 мая объявлено также в Ростовской области и Калмыкии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Арзгире 29 мая температура воздуха составит +22 градуса, скорость ветра - до 7 метров в секунду, осадков не ожидается. 30 мая температура повысится до 30 м/с. В Курской 29 мая температура воздуха +24 градуса, ветер скоростью 7 м/с. 30 мая температура снизится на один градус, ветер усилится до 8 м/с. Осадков в этот период в Курской также не ожидается. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Природный пожар в Дагестане ликвидирован", "Два человека стали жертвами пожара на заводе в Ростовской области", "Спасатели предупредили о риске пожаров в Астраханской и Волгоградской областях".

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