28 мая 2018, 23:55
Анонсирован запуск электрички из Еревана в Батуми
Новый электропоезд начнет курсировать из Еревана через Тбилиси в Батуми с 15 июня, сообщила Грузинская железная дорога.
Скоростной поезд будет перевозить пассажиров ежедневно в течение лета.
Поезд из Еревана будет прибывать в Тбилиси в 15:30 (14.30 мск). В Батуми пассажиры из Еревана смогут приехать в 07:10 следующего дня (6.10 мск). Из Батуми электричка отправится в 15:40 (14.40 мск), она прибудет в Ереван в 07:25 (6.25 мск) следующего дня, передает сегодня "Новости-Грузия".
На пути следования экспресс будет останавливаться только на станции Самтредиа, написал "Вестник Кавказа".
"Кавказский узел" писал, что 2 мая грузовые и пассажирские перевозки по железным дорогам Армении прекращены из-за того, что протестующие заблокировали пути.
"Турцию и Азербайджан свяжет новая железная дорога", "Джаниашвили: кредит на железную дорогу принесет пользу экономике Грузии", "Эксперты Армении и Грузии видят взаимную выгоду в открытии КПП "Верхний Ларс".
29 мая 2018, 01:04
-
Потерпевший по делу ингушского центра "Э" указал в суде на своих мучителей
На процессе по делу сотрудников ингушского центра "Э" потерпевший Магомед Аушев рассказал об избиении с пакетом на голове и пытках током, которым его подвергли после стрельбы из травматического пистолета на свадьбе. Начальник центра "Э" Тимур Хамхоев требовал закрыть заседание для корреспондента "Кавказского узла".
28 мая 2018, 23:59
-
Руководство Ингури ГЭС анонсировало ее запуск после аварии
Затопление на гидроэлектростанции, ставшее причиной отключения электроэнергии в Грузии и Абхазии, ликвидировано. Запуск Ингури ГЭС запланирован на 30 мая.
28 мая 2018, 23:55
-
Анонсирован запуск электрички из Еревана в Батуми
Новый электропоезд начнет курсировать из Еревана через Тбилиси в Батуми с 15 июня, сообщила Грузинская железная дорога.
28 мая 2018, 23:40
-
Экстренное предупреждение о пожароопасности объявлено на Ставрополье
Чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится в Ставропольском крае до 30 мая.
28 мая 2018, 23:14
-
Сенцов согласился на поддерживающую терапию
Осужденный в Ростове-на-Дону гражданин Украины Олег Сенцов, 14 мая объявивший голодовку, начал получать поддерживающую терапию, сообщило сегодня УФСИН.
-
28 мая 2018, 12:2011
Муфтият Ингушетии отрешил Евкурова от мусульманской общины
-
28 мая 2018, 02:365
Активисты рассказали о проблемах с обучением родным языкам в Кабардино-Балкарии
-
28 мая 2018, 01:37
Зоозащитники добились освобождения Ленинградской из больницы в Сочи
-
27 мая 2018, 06:50
Политологи заявили о потере влияния "Учредительного парламента" после победы Пашиняна
-
27 мая 2018, 05:56
Зоозащитники добились встречи с волонтером Ленинградской в сочинской больнице
-
27 мая 2018, 03:20
Власти Нагорного Карабаха призвали отмечать последний звонок скромно
-
28 мая 2018, 23:55
Анонсирован запуск электрички из Еревана в Батуми
-
28 мая 2018, 23:40
Экстренное предупреждение о пожароопасности объявлено на Ставрополье
-
28 мая 2018, 23:14
Сенцов согласился на поддерживающую терапию
-
28 мая 2018, 23:07
Реабилитационный центр и школа закрыты в Ингушетии после проверки МЧС
-
28 мая 2018, 21:43
Дагестанская прокуратура потребовала от МВД освободить жителям доступ к пляжу
-
28 мая 2018, 20:53
МАК занялся расследованием крушения самолета в Волгоградской области
-
28 мая 2018, 19:58
Минздрав уточнил число жертв аварии в Дагестане
-
28 мая 2018, 19:05
Адвокат сообщил о гипертоническом кризе Вячеслава Дерева
-
28 мая 2018, 05:51
Историки рассказали о влиянии первой республики на современный Азербайджан
-
26 мая 2018, 07:53
Первая республика определила современную идентичность Грузии
-
22 мая 2015, 22:05Совместная декларация саммита "Восточного партнерства" (Рига, 21-22 мая 2015 г.)
-
30 сентября 2014, 15:52Резолюция СПЧ ООН об обеспечении безопасности журналистов
-
14 мая 2013, 12:58
Арутюнов Сергей Александрович
-
23 июня 2003, 18:53
Броссе (Brosset) Марий Иванович
-
28 мая 2018, 15:26Сотрудники музея в Сочи: "Защитите нас от таких адвокатов"
-
25 мая 2018, 07:58Против необоснованного и бесконтрольного повышения цен на топливо
-
24 мая 2018, 12:09Адыгэ Хасэ Майкопа готовит запрос в прокуратуру о гимне Краснодарского края
-
23 мая 2018, 21:15Обращение к Кадырову жителей поселка Ойсхара
-
23 мая 2018, 21:04Хищения в табасаранском филиале Россельхозбанка
-
18 сентября 2017, 12:313
Почему люди бегут с Кавказа?
-
23 июня 2017, 12:518
Ураза-Байрам (Ид ал-Фитр)
-
25 сентября 2017, 15:08
Военная демократия Курдистана: как референдум отзовётся на Кавказе
-
01 января 2015, 03:416
Наталья Зубаревич: Если на Кавказе будет больше стрельбы, то трансферты вырастут
-
28 мая 2018, 16:24
Ветер с АпшеронаДвойное гражданство в Азербайджане: одни плюсы, минусов нет 1
-
28 мая 2018, 10:12
BERG...man TbilisiПрезидент Грузии за облегчение получения двойного гражданства. Что думаете вы? 17
-
28 мая 2018, 09:18
BERG...man TbilisiО сезонном увлечении в Тбилиси - на акции и "майданчики" 36
-
27 мая 2018, 13:38
Политическая география Южного КавказаК столетию Грузинской демократической республики - важнейшие архивные документы - декларация, символы, карты и др. 2
-
27 мая 2018, 09:27
BERG...man TbilisiВ Тбилиси задержан журналист Первого канала по подозрению в хранении наркотиков! 2