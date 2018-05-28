Анонсирован запуск электрички из Еревана в Батуми

28 мая 2018, 23:55

Новый электропоезд начнет курсировать из Еревана через Тбилиси в Батуми с 15 июня, сообщила Грузинская железная дорога.

Скоростной поезд будет перевозить пассажиров ежедневно в течение лета.

Поезд из Еревана будет прибывать в Тбилиси в 15:30 (14.30 мск). В Батуми пассажиры из Еревана смогут приехать в 07:10 следующего дня (6.10 мск). Из Батуми электричка отправится в 15:40 (14.40 мск), она прибудет в Ереван в 07:25 (6.25 мск) следующего дня, передает сегодня "Новости-Грузия".

На пути следования экспресс будет останавливаться только на станции Самтредиа, написал "Вестник Кавказа".

"Кавказский узел" писал, что 2 мая грузовые и пассажирские перевозки по железным дорогам Армении прекращены из-за того, что протестующие заблокировали пути.