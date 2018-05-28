Жители Псебая вспомнили о нераскрытых убийствах в поселке

28 мая 2018, 21:49

Минимум два убийства за последние пять лет в Псебае не были раскрыты, но после жестокой расправы над многодетной матерью дела возобновили, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", глава Псебайского городского поселения на Кубани ушел в отставку после митингов местных жителей с требованием расследовать жестокое убийство многодетной матери. 24 мая жители поселка встретились с помощником главы Следственного комитета, а первый замглавы Кубанского управления СКР распорядился возобновить расследование четырех уголовных дел и изолировать двоих несовершеннолетних.

Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 мая, у убитой Натальи Дмитриевой остались пятеро детей. Следствие указывает, что женщина была изнасилована и задушена, а местные жители утверждают, что убийцы зверски поглумились над ее телом. Обвинение в убийстве предъявлено 16-летнему жителю Псебая и его 20-летнему знакомому. По словам местных жителей, дом родителей младшего из подозреваемых полиция взяла под охрану, но передача дела московским следователям несколько успокоила местную общественность.

Убийство 40-летней Натальи Дмитриевой вызвало большой общественный резонанс, но это не первое подобное преступление в Псебае, утверждают жители поселка.

«Моего сына в 2015 году убили, голову отрезали. Выдали тело в закрытом гробу. У Наташи — дети, вот все и поднялись, а у меня — никого. И не нашли виновных. Сейчас следователь позвонил в Краснодар, будут возобновлять дело. Ничего у нас не расследуется», - процитировало сегодня слова жительницы Псебая Любови Зинченко издание Юга.Ру.

Убийство Виктора Зинченко его мать называет "казнью". Женщина вспомнила, как правоохранители приехали к ней и сообщили о найденном теле сына.

"Машина подъезжает, выходит милиция. Штук пять их было. Подошли, говорят, вы мама Вити? Он дома? Нет его. Вы крепитесь, мы его нашли, а нашли его под мостовым. Карьеры, щебенка и за карьерами расчлененный, голову отрезали, в общем казненный", - приводит слова женщины Рен-ТВ.

По информации телеканала, за два года до убийства Зинченко, пять лет назад, в Псебае был убит 19-летний Дмитрий. Как утверждает его бабушка, молодой человек приехал в поселок, чтобы пройти комиссию в военкомате. Он был найден мертвым в 200 метрах от дома, виновных до сих пор не нашли.

Как писал "Кавказский узел", ранее жители Псебая рассказывали о нападениях и изнасилованиях, приписываемых местной группе подростков. "Уже не первое нападение. На женщину напали, на пьяного мужчину — деньги отняли, избили, на 8 марта люди отдыхали — подростки пришли, избили три семьи, уже есть сведения, что избили велосипедиста — родители откупили. Изнасиловали пятиклассницу… Люди знают, но дел нет", - заявила родственница убитой Натальи Дмитриевой на митинге 18 мая, видео с акции опубликовано каналом The Caucasus Post на YouTube.

Местный житель Юрий рассказал, что несколько лет назад в поселке закрыли отделение полиции. "Были у нас и раньше громкие преступления - несколько лет назад парня убили, потом его нашли в пруду, убийц так и не установили", - сообщил мужчина "Кавказскому узлу".