Братья Магомедовы оставлены в СИЗО до 5 августа

28 мая 2018, 18:42

Тверской суд Москвы сегодня продлил срок ареста совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также их бизнес-партнера Артура Максидова, обвиняемых в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

Как писал "Кавказский узел",сегодня в Тверском суде Москвы следователь попросил продлить срок ареста дагестанских предпринимателей Зиявудина и Магомеда Магомедовых до 5 августа, до этой же даты суд продлил срок расследования дела Магомедовых. Также следователь отметил, что сотрудники группы "Сумма" уезжают из России после допросов.

Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта находятся в Москве под стражей, вместе с ними арестован гендиректор входящей в группу "Сумма" компании "Интэкс" Артур Максидов. Им уже предъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Источники в правоохранительных органах ранее сообщали, что братьям Магомедовым предъявлены обвинения в хищении 2,5 миллиарда рублей из бюджета.

"Ходатайство следствия удовлетворить: продлить срок меры пресечения в виде содержания под стражей до 5 августа", — процитировало слова судьи РИА "Новости".

Следователь по особо важным делам обосновал ходатайство о продлении ареста обвиняемым тем, что они "не пытаются загладить вину", а в случае освобождения могут связаться с разыскиваемыми или пока неустановленными соучастниками.

Следователь также указывал. что Зиявудин Магомедов может скрыться, отмечая, что при обысках у бизнесмена не обнаружено ни одного документа о праве собственности на недвижимость в России. «Это говорит о том, что он фактически проживает за границей и может скрыться», — приводит слова следователя Business FM.

Сторона защиты, предлагавшая ранее освободить Зиявудина Магомедова под залог в размере всей инкриминируемой суммы хищений - 2,5 миллиарда рублей, - просила суд перевести бизнесмена под домашний арест, приняв во внимание личные поручительства олимпийских чемпионов и директора Большого театра.

Адвокат Магомедова Александр Гофштейн возразил, что Магомедов постоянно пересекал границу России до ареста и обратил внимание, что доказательств постоянного проживания бизнесмена за рубежом у следствия нет. «Я налоговый резидент России. За рубежом я проводил, может быть, процентов десять времени», — заявил сам Зиявудин Магомедов, слова которого приводит РБК.

Интерес к Зиявудину Магомедову возник у следователей после претензий налоговиков к Новороссийскому морскому торговому порту, который, по данным налоговой службы, в 2014-2015 годах не доплатил налогов на 6,95 миллиарда рублей.

Другой адвокат Магомедова Виктория Цирюлик на заседании суда подтвердила информацию, что счета группы "Сумма" и все имущество Зиявудина Магомедова арестованы, но не назвала сумму арестованных средств и активов. "Арестованы счета компании, арестовано имущество моего подзащитного", - процитировал слова адвоката "Интерфакс".

Биографии Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".