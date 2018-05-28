Зиявудин Магомедов. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

28 мая 2018, 15:39

Следователи рассказали о проблемах со свидетелями по делу Магомедовых

Сотрудники группы "Сумма" уезжают из России после допросов, заявил сегодня в суде следователь, ходатайствуя о продлении ареста дагестанским предпринимателям Зиявудину и Магомеду Магомедовым.

Как писал "Кавказский узел", Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта находятся в Москве под стражей. Им уже предъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Источники в правоохранительных органах ранее сообщали, что братьям Магомедовым предъявлены обвинения в хищении 2,5 миллиарда рублей бюджетных средств.

Сегодня суд в Москве продлил срок расследования уголовного дела до 5 августа, и до этой же даты следствие просит Тверской суд продлить обвиняемым срок ареста.

"По делу было допрошено значительное число сотрудников группы "Сумма", некоторые из них после допроса скрылись за границей", - заявил следователь Николай Будило, слова которого передает РИА "Новости".

Адвокат Зиявудина Магомедова Мария Белявская сообщила, что директор Большого театра Владимир Урин, представители библиотек и музеев, олимпийские чемпионы просят суд освободить ее подзащитного из-под стражи, отмечает агентство.

Прокуратура согласилась с ходатайством следственных органов о продлении ареста братьям Магомедовым. "Прошу принять во внимание, что был причинен значительный ущерб государству. Прошу продлить им меру пресечения до 5 августа", - сказал прокурор, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, в ходе суда было озвучено, что Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в совершении шести преступлений в рамках возбужденного в их отношении уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве, указывает агентство.

Напомним, интерес к Зиявудину Магомедову возник у следователей после претензий налоговиков к Новороссийскому морскому торговому порту, который, по данным налоговой службы, в 2014-2015 годах не доплатил налогов на 6,95 миллиарда рублей.

Биографии Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".

Примечание:

"Суд объявил об аресте денежных счетов братьев Магомедовых", "Высокопоставленный единоросс не дожил до суда с компанией братьев Магомедовых", "Дагестанские журналисты констатировали равнодушие элит к судьбе Гамидова".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

28 мая 2018, 17:06

28 мая 2018, 16:38

28 мая 2018, 16:23

28 мая 2018, 16:17

28 мая 2018, 15:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты