Следователи рассказали о проблемах со свидетелями по делу Магомедовых

28 мая 2018, 15:39

Сотрудники группы "Сумма" уезжают из России после допросов, заявил сегодня в суде следователь, ходатайствуя о продлении ареста дагестанским предпринимателям Зиявудину и Магомеду Магомедовым.

Как писал "Кавказский узел", Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта находятся в Москве под стражей. Им уже предъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Источники в правоохранительных органах ранее сообщали, что братьям Магомедовым предъявлены обвинения в хищении 2,5 миллиарда рублей бюджетных средств.

Сегодня суд в Москве продлил срок расследования уголовного дела до 5 августа, и до этой же даты следствие просит Тверской суд продлить обвиняемым срок ареста.

"По делу было допрошено значительное число сотрудников группы "Сумма", некоторые из них после допроса скрылись за границей", - заявил следователь Николай Будило, слова которого передает РИА "Новости".

Адвокат Зиявудина Магомедова Мария Белявская сообщила, что директор Большого театра Владимир Урин, представители библиотек и музеев, олимпийские чемпионы просят суд освободить ее подзащитного из-под стражи, отмечает агентство.

Прокуратура согласилась с ходатайством следственных органов о продлении ареста братьям Магомедовым. "Прошу принять во внимание, что был причинен значительный ущерб государству. Прошу продлить им меру пресечения до 5 августа", - сказал прокурор, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, в ходе суда было озвучено, что Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в совершении шести преступлений в рамках возбужденного в их отношении уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве, указывает агентство.

Напомним, интерес к Зиявудину Магомедову возник у следователей после претензий налоговиков к Новороссийскому морскому торговому порту, который, по данным налоговой службы, в 2014-2015 годах не доплатил налогов на 6,95 миллиарда рублей.

Биографии Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".