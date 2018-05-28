Снят арест с имущества однофамильца дагестанского чиновника

28 мая 2018, 14:37

Мосгорсуд сегодня частично удовлетворил жалобу бывшего замглавы правительства Дагестана Раюдина Юсуфова, обвиняемого в мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Раюдина Юсуфова, а также их родственников и однофамильца. Адвокат Юсуфова заявил о намерении обжаловать это решение суда, заявив, что его подзащитному вменяется нанесение ущерба на общую сумму 7,5 миллиона рублей, "а арестовано в десятки раз больше".

Бывший глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, а также его заместители Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев и бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов арестованы по обвинению по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Гамидову также предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Арест с имущества однофамильца Раюдина Юсуфова Резвана Юсуфова Мосгорсуд сегодня снял, сообщил адвокат Юсуфова Дагир Хасавов. Отметим, что Резван Юсуфов является сыном водителя, работавшего в гараже правительства Дагестана.

"Но имущество родственников суд оставил под арестом", - отметил Дагир Хасавов.

По его словам, суд не принял во внимание представленные адвокатом документы о приобретении арестованного имущества. "Например, квартира дочери была выдана ей правительством республики как молодому специалисту, старший брат начал строить дом, когда Раюдин еще учился, а еще одна квартира приобретена на материнский капитал", - сказал Дагир Хасавов.

Адвокат отметил, что продолжит добиваться отмены ареста на имущество родственников своего подзащитного в кассационной инстанции, передает "Интерфакс".

Жалоба в Мосгорсуде была зарегистрирована 17 мая, по ней вынесено постановление, текст которого готовится, сказано в информации по делу Юсуфова на сайте суда.