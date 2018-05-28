Два туриста спасены в открытом море в Краснодарском крае

28 мая 2018, 13:24

Двоих отдыхающих под Геленджиком унесло на матрасе в море. Спасатели обнаружили их и доставили на сушу лишь на следующий день, сообщили сегодня в МЧС.

Информация о том, что двоих мужчин уносит в море на матрасе в районе села Архипо-Осиповка, поступила к спасателям 26 мая вечером. Спасатели опросили свидетелей и начали поиски в акватории.

Утром 27 мая к поисковой операции привлекли вертолет МЧС России из Сочи. Молодых людей обнаружили в 36 км от Архипо-Осиповка на удалении около 20 км от берега в 15.00. Спасатели подняли туристов в вертолет при помощи лебедки. У спасенных врачи обнаружили лишь солнечные ожоги.

Как рассказали сами туристы, они не проконтролировали безопасное расстояние, на которое отплыли, а потом поднялась волна, сильный ветер, и вернуться обратно не получилось. "Пришлось выбирать – либо на матрас ложиться и удаляться от берега, либо плыть против течения. Мы выбрали матрас", — рассказал один из спасенных, слова которого приводятся в сообщении о происшествии на сайте Южного регионально-поискового спасательного отряда МЧС России.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 мая двое туристов упали с крутого склона во время прогулки неподалеку от сочинского курорта "Горки Город", один из них погиб, второй получил травмы.