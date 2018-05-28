Тушети (регион Кахети), Грузия Фото C BY 2.0 / Shalika Malintha / On the way to Omalo Tusheti Georgia

28 мая 2018, 12:11

Рабочий погиб при расчистке дороги в Грузии

Автомобиль сотрудника компании, ведущей расчистку дороги в высокогорную Тушетию, упал в реку, спасти рабочего не удалось.

Как писал "Кавказский узел", тушетская дорога протяженностью 72 километра связывает высокогорное село Омало с Пшавели в Телавском районе Кахетии и считается одной из самых опасных дорог в Грузии. В зимнее время она не чистится от снега и закрывается. С 31 марта 2017 года, чтобы улучшить транспортное сообщение с Тушетией, туда были открыты регулярные рейсы вертолетов пограничной полиции МВД Грузии.

Дорога была закрыта в конце апреля, после того как на трассу сошел оползень. Движение на 55-56 км дороги Пшави - Омало невозможно по сей день, ведется расчистка участка, сообщают сегодня "Новости-Грузия".

По данным издания, вечером 27 мая грузовой автомобиль, которым управлял один из работников компании, ведущей расчистку трассы, упал в реку Алазани.

"Сотрудник госкомпании работал на месте с 19 мая. До места, откуда он забирал камни, машина шла задним ходом. На одном из участков дорога проходит очень близко к реке. Машина шла по самому краю, грунтовая дорога провалилась, и загруженная машина упала в воду", - цитирует 27 мая представителя компании, ведущей расчистку дороги, Тариела Циклаури RegInfo.

По словам Циклаури, глубина реки в месте, куда упал грузовик, достигает 10 метров.

На месте были мобилизованы служба по управлению чрезвычайными ситуациями и патрульная полиция. Тело погибшего удалось извлечь с 10-метровой глубины при помощи специальной техники. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", что карается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет, сообщает сегодня "Sputnik-Грузия".

Напомним, что 22 февраля правозащитная организация Amnesty International в своем докладе за 2017 год обратила внимание на проблему безопасности труда в Грузии. По данным правозащитников, поступило "более десятка сообщений" о смертях вследствие несчастных случаев, в частности, на стройках. 1 мая на митинге в Тбилиси представители профсоюзов Грузии потребовали создать условия для безопасного и достойного труда.

Примечание:

"День траура объявлен в Грузии после гибели шахтеров", "Законопроект о безопасности труда принят в Грузии вопреки протесту профсоюзов", "1200 рабочих в Тбилиси потребовали безопасных условий труда".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

28 мая 2018, 12:20

28 мая 2018, 12:11

28 мая 2018, 11:37

28 мая 2018, 10:43

28 мая 2018, 10:03

  • Племянник Титиева арестован на два месяца

    Родственники главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева сочли провокацией задержание его племянника Адама Титиева в Чечне. Задержание Адама Титиева произошло накануне встречи главы ПЦ "Мемориал" Александра Черкасова с президентом Франции.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты