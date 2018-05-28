Рабочий погиб при расчистке дороги в Грузии

28 мая 2018, 12:11

Автомобиль сотрудника компании, ведущей расчистку дороги в высокогорную Тушетию, упал в реку, спасти рабочего не удалось.

Как писал "Кавказский узел", тушетская дорога протяженностью 72 километра связывает высокогорное село Омало с Пшавели в Телавском районе Кахетии и считается одной из самых опасных дорог в Грузии. В зимнее время она не чистится от снега и закрывается. С 31 марта 2017 года, чтобы улучшить транспортное сообщение с Тушетией, туда были открыты регулярные рейсы вертолетов пограничной полиции МВД Грузии.

Дорога была закрыта в конце апреля, после того как на трассу сошел оползень. Движение на 55-56 км дороги Пшави - Омало невозможно по сей день, ведется расчистка участка, сообщают сегодня "Новости-Грузия".

По данным издания, вечером 27 мая грузовой автомобиль, которым управлял один из работников компании, ведущей расчистку трассы, упал в реку Алазани.



"Сотрудник госкомпании работал на месте с 19 мая. До места, откуда он забирал камни, машина шла задним ходом. На одном из участков дорога проходит очень близко к реке. Машина шла по самому краю, грунтовая дорога провалилась, и загруженная машина упала в воду", - цитирует 27 мая представителя компании, ведущей расчистку дороги, Тариела Циклаури RegInfo.

По словам Циклаури, глубина реки в месте, куда упал грузовик, достигает 10 метров.

На месте были мобилизованы служба по управлению чрезвычайными ситуациями и патрульная полиция. Тело погибшего удалось извлечь с 10-метровой глубины при помощи специальной техники. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", что карается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет, сообщает сегодня "Sputnik-Грузия".

Напомним, что 22 февраля правозащитная организация Amnesty International в своем докладе за 2017 год обратила внимание на проблему безопасности труда в Грузии. По данным правозащитников, поступило "более десятка сообщений" о смертях вследствие несчастных случаев, в частности, на стройках. 1 мая на митинге в Тбилиси представители профсоюзов Грузии потребовали создать условия для безопасного и достойного труда.