Племянник Титиева арестован на два месяца

28 мая 2018, 10:03

Родственники главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева сочли провокацией задержание его племянника Адама Титиева в Чечне. Задержание Адама Титиева произошло накануне встречи главы ПЦ "Мемориал" Александра Черкасова с президентом Франции.

Как писал "Кавказский узел", о том, что родной племянник Оюба Титиева Адам Титиев задержан по подозрению в хранении наркотиков, сообщил 25 мая вечером глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем сообщении он упомянул о состоявшейся 24 мая встрече главы ПЦ "Мемориал" Александра Черкасова с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой Черкасов рассказал о деле Оюба Титиева и атаках на представительства "Мемориала" в регионах Северного Кавказа.

Оюб Титиев находится под стражей с 11 января по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитник заявил, что наркотики ему подбросил силовик. Дело Оюба Титиева - звено в цепи "выдавливания" правозащитников из Чечни и соседних регионов, считает член правления ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

Адама Титиева задержали в ночь с 21 на 22 мая. Согласно версии следствия, у него нашли в кармане 120 граммов марихуаны, сообщила глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина со ссылкой на родственников Титиевых.

Они рассказали, что ночью из села Майртуп к Титиеву пришел его знакомый Мурад, который находится под условным сроком за хранение наркотиков, и предложил пойти в дом к их общему знакомому, проживающему по близости в Курчалое.

"Адам хотел поехать на своей машине, но Мурад взял такси. Через некоторое время, когда Адам с Мурадом уже собирались уходить из дома их приятеля, Адам хотел вызвать сына, чтобы он за ним приехал. Однако Мурад предложил вызвать такси. Когда Адам и Мурад вышли на улицу и направились к дому Адама, их задержал наряд полиции", - написала Светлана Ганнушкина на своей странице в Facebook 26 мая.

После задержания Адама Титиева доставили в Курчалоевское ОМВД, а Мурада отпустили. "Родственники считают, что это была провокация", - отмечает правозащитница.

По ее словам, суд избрал в отношении Адама Титиева меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Также Ганнушкина отметила, что 45-летний Адам Титев женат, у него есть пятеро детей, он страдает несколькими серьезными заболеваниями, после автокатастрофы ходит на костылях, и с Оюбом Титиевым "в последние годы встречался редко".

Между делами Оюба и Адама Тиевых нет никакой связи, а встреча Черкасова с Макроном говорит о том, что дело Оюба Титиева вышло на международный уровень, пишет "Новая газета". "Какова связь между этими двумя уголовными делами? Никакой. Кроме того, пожалуй, что первый человек в республике уделил столь много внимания как резонансному политическому делу, так и рядовому задержанию. Напоминает дымовую завесу", - говорится в статье, опубликованной на сайте издания 27 мая.

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