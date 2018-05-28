28 мая 2018, 06:50
Спасатели предупредили о пожароопасности в Волгоградской области
До 29 мая в Волгоградской области прогнозируется чрезвычайная пожароопасность.
Как писал "Кавказский узел", в Волгоградской области с 27 мая введен запрет на движение большегрузных автомобилей по дорогам в дневное время при температуре более 32 градусов.
В Волгоградской области объявлена пожароопасность пятого класса (чрезвычайная), говорится в сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС.
Предупреждение актуально до 29 мая в некоторых западных районах области, а также в большинстве восточных районов, говорится в сообщении ведомства.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в расположенном на востоке Волгоградской области городе Палласовка будет облачно, без осадков. Температура воздуха достигнет плюс 21 градуса. В ночь на 29 мая она опустится до отметки в плюс 11 градусов, а 29 мая поднимется до плюс 17 градусов. Днем 29 мая будет солнечно, без осадков. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также в легкой версии.