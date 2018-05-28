Спасатели предупредили о пожароопасности в Волгоградской области

28 мая 2018, 06:50

До 29 мая в Волгоградской области прогнозируется чрезвычайная пожароопасность.

Как писал "Кавказский узел", в Волгоградской области с 27 мая введен запрет на движение большегрузных автомобилей по дорогам в дневное время при температуре более 32 градусов.

В Волгоградской области объявлена пожароопасность пятого класса (чрезвычайная), говорится в сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС.

Предупреждение актуально до 29 мая в некоторых западных районах области, а также в большинстве восточных районов, говорится в сообщении ведомства.