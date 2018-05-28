Зоозащитники добились освобождения Ленинградской из больницы в Сочи

28 мая 2018, 01:37

Активисты поставили врачам ультиматум с требованием отпустить зоозащитницу Идею Ленинградскую из кардиологического отделения больницы, пообещав в противном случае вызвать полицию. Врачи предложили Ленинградской уйти добровольно, так как высокое давление, из-за которого она была госпитализирована, нормализовалось.

Как сообщал «Кавказский узел», 25 мая Идея Ленинградская сообщила по телефону зоозащитникам о том, что находится в сочинской больнице. По словам волонтера, ее удерживают там насильно. 26 мая активисты добились встречи с Ленинградской, которая пожаловалась, что ее удерживают под присмотром санитаров, отобрали телефон и документы.

89-летняя волонтер приюта для животных Идея Ленинградская с 12 по 28 апреля находилась в психдиспансере. Пенсионерка утверждает, что попала туда против своей воли, но руководство диспансера заявило, что женщина подписала заявление о добровольной госпитализации. Ленинградская полагает, что она попала туда по настоянию родственницы, с которой у нее произошел конфликт. Она была прописана в сочинской квартире пенсионерки, однако 6 марта Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск Ленинградской о снятии с регистрационного учета и выселении родственницы. Однако та подала апелляцию в краевой суд. Пенсионерка, в свою очередь, обратилась в прокуратуру с просьбой представлять ее интересы в суде по делу о выселении родственницы.

Волонтер приюта для животных Идея Ленинградская обратилась в полицию с заявлением о насильственном удержании в лечебном учреждении и конфликте с родственницей, сообщили 27 мая корреспонденту "Кавказского узла" зоозащитницы Евгения Савенкова и Екатерина Гонтарева.

По их словам, они помогли Ленинградской добраться в отделение полиции и написать заявление.

"Заявление Идеи Ленинградской принято. Ему присвоен номер КУСП (книга учета сообщение о происшествиях) 18136 от 27 мая. Заявление будет рассмотрено и будут приняты меры", - заявил Ленинградской в присутствии корреспондента "Кавказского узла" заместитель начальника полиции Центрального района Сергей Берлюбский.

По словам Берлюбского, с ее заявлением непременно разберутся в короткие сроки.

Идея Ленинградская заявила, что опасается за свою жизнь и боится ночевать в собственном доме.

Зоозащитники написали аналогичные заявления, в которых сообщили о принудительной госпитализации Ленинградской. Под заявлениями подписались член общественного объединения "Альянс защитников животных" Екатерина Гонтарева и президент фонда "Право на жизнь" Евгения Савенкова.

По словам медсестры кардиологического отделения больницы, куда была доставлена Ленинградская, ее привезли с критическим давлением, которое потом нормализовалось. Она предложила Ленинградской подписать отказ от госпитализации.

"Я не просила меня госпитализировать, и поэтому никакого отказа писать не буду", - сказала Идея Ленинградская.

Она рассказала корреспонденту подробности своей госпитализации.

"Это было в 7 часов утра. Меня грубо кто-то тронул за плечо. Я открыла глаза, и увидела мужчину над моей головой, который стоял с угрожающим видом. Я сильно испугалась и стала спрашивать, кто он такой, как проник в мой дом, и что он хочет. Мужчина сказал, что он с администрации, сотрудник. Я сразу подумала, что это какой-то преступник, и бросилась к столу за телефоном. Он вывернул мне руку и вырвал телефон. Грубо сказал: "Никуда ты больше звонить не будешь". У кровати я увидела лопату. Я настолько напугалась, что вырвалась от него и бросилась бежать", - рассказала женщина.

По ее словам, во дворе дома она увидела родственницу, с которой произошел конфликт, после чего была вызвана скорая помощь. Врачи измерили ей давление, которое оказалось 220 на 110, Ленинградскую доставили в больницу.

Пациентки больницы, которые лежали в одной палате с Ленинградской, подтвердили, что ей запрещено было пользоваться телефоном.

"Мы за Идею Гертовну очень переживали", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пациентка Людмила Адамова.

По словам Ленинградской, ей не вернули телефон и дома его не оказалось.

"Я боялась оставаться дома одна и без телефона. Попросила через волонтеров моего участкового врача Нази Павлову приехать ко мне. Она приехала, измерила мне давление, выслушала мои проблемы и сказала, что, конечно же, мне нужен телефон. Она поехала, купила, привезла мне новый телефон с новой сим-картой. Я очень благодарна добрым людям, которые спасают меня", - рассказала Идея Ленинградская.

Заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 1 Нази Павлова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что действительно 27 мая приезжала навестить пожилую пациентку по ее просьбе.

"Идея Гертовна была очень взволнована... Такое отношение к пожилому человеку - это удар по ее здоровью. Я считаю, что она правильно обратилась в полицию... Идея Гертовна очень переживала, что у нее похитили телефон, который ей подарила одна из зоозащитниц, и что в случае очередного нападения она даже не сможет позвонить кому-либо. Я поехала и купила ей новый телефон с новой сим-картой, так как тоже считаю, что женщина находится в опасности", - рассказала Павлова.