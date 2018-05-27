Чрезвычайная пожароопасность объявлена в двух регионах ЮФО

27 мая 2018, 15:53

Пожароопасность пятого класса сохранится в Ростовской области и Калмыкии до 30 мая, предупредило МЧС.

По данным ведомства, чрезвычайная пожароопасность пятого класса в Ростовской области прогнозируется с 28 мая в Орловском, Зимовниковском и Дубовском районах. "В северо-восточных районах и Приазовье Ростовской сохранится высокая пожароопасность четвертого класса", - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В Калмыкии пожарная опасность пятого класса сохранится в северных районах - Малодербетовском, Кетченеровском, Юстинском, Октябрьском, Сарпинском, местами в юго-западных районах, в частности, в Ики-Бурульском районе, в центральном Яшкульском районе и юго-восточных - Черноземельском и Лаганском. Предупреждение действует также с 28 по 30 мая, сообщается на сайте ГУ МЧС по Калмыкии.

Спасатели прогнозируют вероятность возникновения происшествий связанных с пожарами и рекомендуют воздержаться от разведения костров на природе.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Ростове-на-Дону 28 мая температура воздуха составит +24 градуса, без осадков, ветер скоростью 7 метров в секунду. 29 мая температура опустится до +24, ветер усилится до 8 м/с, осадков также не ожидается. 30 мая будет +24, ветер скоростью 7 м/с и также без осадков. В столице Калмыкии - Элисте 28 мая температура воздуха +23, скорость ветра - до 4 м/с. 29 мая температура будет держаться на уровне +21, ветер усилится до 6 м/с. 30 мая стоблик термометра поднимется вновь до +23. Осадков в столице республики в этот период также не ожидается.

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