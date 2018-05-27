Тело армянского офицера найдено в воинской части

27 мая 2018, 14:54

Тело капитана Амаяка Акопяна с огнестрельным ранением найдено в одной из воинских частей Армении.

Мертвый офицер был обнаружен в расположении роты связи, его тело нашли в спальне воинской части днем 26 мая.

Причиной смерти капитана стало проникающее пулевое ранение в области грудной клетки, сообщило сегодня со ссылкой на Следственный комитет Армении ИА "Новости-Армения".

Следствие пока не называет никаких версий относительно смерти капитана Акопяна. Для выяснения обстоятельств смерти военнослужащего назначена судебно-медицинская экспертиза, отмечает "Спутник-Армения".

На сайте Минобороны Армении по состоянию на 14.41 мск 27 мая нет комментариев относительно смертельного инцидента.

"Кавказский узел" писал также, что 22 мая на боевом посту одной из частей Минобороны Армении было найдено тело 20-летнего военнослужащего срочной службы, рядового Мартина Хачатряна с огнестрельным ранением.