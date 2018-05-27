Женщина и ребенок погибли на железной дороге в Ростовской области

27 мая 2018, 12:42

Жительница Красносулинского района Ростовской области с двумя детьми попала под поезд, один ребенок выжил, сообщила сегодня транспортная полиция.

Сообщение о происшествии на станции Замчалово в Красносулинском районе поступило в полицию в 23.30 мск 26 мая. Женщина и двое детей были травмированы грузовым поездом.

По информации МВД, погибли 35-летняя женщина и ее ребенок четырех лет. Второй ребенок, трехлетний, доставлен в городскую больницу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления на транспорте МВД по СКФО.

Согласно основной версии полицейских, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на железной дороге. Другие подробности случившегося не уточняются.

"Кавказский узел" писал также, что в ноябре 2017 года 13-летний мальчик в Чечне выжил после падения под грузовой поезд. Подросток потерял обе ноги.