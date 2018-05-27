Ограничено движение грузовиков в Волгоградской области

27 мая 2018, 10:48

Запрет на движение большегрузных автомобилей в дневное время при температуре выше 32 градусов введен с сегодняшнего дня в Волгоградской области.

Ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по дорогам регионального или межмуниципального значения в Волгоградской области вступают в силу с 27 мая и будут действовать до 31 августа 2018 года.

Согласно постановлению правительства Волгоградской области от 14 мая, ограничение будет действовать ежедневно с 9.00 до 21.00 часов в случае, если дневная температура воздуха поднимается выше 32 градусов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.