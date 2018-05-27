27 мая 2018, 10:48
Ограничено движение грузовиков в Волгоградской области
Запрет на движение большегрузных автомобилей в дневное время при температуре выше 32 градусов введен с сегодняшнего дня в Волгоградской области.
Ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по дорогам регионального или межмуниципального значения в Волгоградской области вступают в силу с 27 мая и будут действовать до 31 августа 2018 года.
Согласно постановлению правительства Волгоградской области от 14 мая, ограничение будет действовать ежедневно с 9.00 до 21.00 часов в случае, если дневная температура воздуха поднимается выше 32 градусов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.
Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Волгограде, как и в большинстве населенных пунктов Волгоградской области, + 20 и ясная погода, скорость юго-западного ветра 3 метра в секунду. Ночью температура воздуха понизится. Днем 28 мая ожидается +24 градуса, а 31 мая дневная температура воздуха вырастет до +28. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.