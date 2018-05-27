27 мая 2018, 10:48

Ограничено движение грузовиков в Волгоградской области

Запрет на движение большегрузных автомобилей в дневное время при температуре выше 32 градусов введен с сегодняшнего дня в Волгоградской области.

Ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по дорогам регионального или межмуниципального значения в Волгоградской области вступают в силу с 27 мая и будут действовать до 31 августа 2018 года.

Согласно постановлению правительства Волгоградской области от 14 мая, ограничение будет действовать ежедневно с 9.00 до 21.00 часов в случае, если дневная температура воздуха поднимается выше 32 градусов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Волгограде, как и в большинстве населенных пунктов Волгоградской области, + 20 и ясная погода, скорость юго-западного ветра 3 метра в секунду. Ночью температура воздуха понизится. Днем 28 мая ожидается +24 градуса, а 31 мая дневная температура воздуха вырастет до +28. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Открытие Крымского моста напомнило о проблемах медицины на Тамани", "Движение грузовиков по дорогам Адыгеи ограничено", "Движение большегрузов в Ставрополе ограничено".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 мая 2018, 11:45

27 мая 2018, 10:48

27 мая 2018, 09:45

27 мая 2018, 08:46

27 мая 2018, 07:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Новости

Все новости

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи