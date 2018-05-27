Адвокат рассказала о пропаже вещдоков по делу полковника Куршаева

27 мая 2018, 04:43

76 вещдоков пропали из дела подполковника полиции Заура Куршаева, обвиненного в убийстве коллеги Анзора Загаштокова в одном из кафе Нальчика, сообщила адвокат Татьяна Псомиади.

Как писал "Кавказский узел", дело об убийстве полицейского Анзора Загаштокова поступило на повторное рассмотрение в Нальчикский городской суд 19 апреля 2017 года. Судебное заседание откладывалось 13 раз, суд приступил к рассмотрению дела по существу лишь 3 октября 2017 года. На заседании суда 5 октября 2017 года глава селения Лечинкай Хасан Хагажеев рассказал, что ссора между силовиками возникла из-за женщины.

Инцидент со стрельбой произошел ночью 26 декабря 2014 года в одном из кафе Нальчика. В ходе инцидента в кафе был убит инспектор контрольно-профилактического отдела УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии, майор полиции Анзор Загаштоков, в его убийстве был обвинен подполковник полиции Заур Куршаев, заместитель начальника отдела применения административного наказания МВД по республике. 28 ноября 2016 года по делу об убийстве Анзора Загаштокова был вынесен обвинительный приговор в отношении Заура Куршаева. Полицейский был признан виновным в убийстве коллеги, ему было назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор был обжалован защитой и отменен Верховным судом республики.

Из дела подполковника полиции Заура Куршаева исчезли вещественные доказательства в количестве 76 штук, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Татьяна Псомиади.

Адвокат сообщила, что пропали, в частности, личные вещи подсудимого, семь отрезков дактилоскопической пленки, смывы с автомашины подсудимого, изъятый у него дома компьютер и другие вещдоки.

"Направляя уголовное дело в суд, в сопроводительном письме прокуратура даже разграничила местонахождение вещдоков, указав, что десять CD-R-дисков следуют вместе с делом, остальные вещественные доказательства хранятся в камере хранения при Следственном отделе по городу Нальчик Следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии", - рассказала Псомиади.

«Из 101 наименования, признанного в качестве вещественных доказательств, представлено 25. Местонахождение остальных предметов и вещей на сегодняшний день установить не представилось возможным, в связи с чем мною подан рапорт о проведении по данному факту служебной проверки», - говорится в ответе на запрос суда в следственный отдел по городу Нальчику о необходимости предоставления вещественных доказательств от 24 мая 2018 года за подписью руководителя отдела Р. Бекулова (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

«За период с декабря 2014 года по настоящее время какие-либо записи в Книге учета вещдоков, касающиеся уголовного дела №71/149-14, отсутствуют. Сама книга велась с многочисленными нарушениями требований, предъявляемым нормативными актами СК России», - говорится в сообщении о служебной проверке (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Комментируя ситуацию, адвокат Псомиади, ссылаясь на Приказ СКР от 30 сентября 2011 года «Об утверждении инструкции о порядке изъятия, учета и хранения вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации», отметила, что следователем данная инструкция была грубо нарушена.

«В инструкции указано, что «предметы и документы, за исключением документов, в том числе личных, которые будут храниться непосредственно в деле, должны быть упакованы, опечатаны, заверены подписями следователя и понятых», - сообщила адвокат.

По ее словам, наблюдается вопиюще небрежное отношение к вещественным доказательствам.

"В частности, на одном из последних заседаний мы просматривали видеозапись с камер наблюдения. При загрузке диска в компьютер появилась надпись, что файлы, созданные 26 декабря, были изменены 28 декабря. То есть файлы были изменены через два дня после того, как они стали вещдоками. Рассмотреть на этих файлах что-либо невозможно», - рассказала Псомиади. По данному факту адвокат обратилась с письменным заявлением к судье.

Какими-либо комментариями остальных сторон процесса относительно заявлений адвоката "Кавказский узел" пока не располагает.