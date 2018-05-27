Жители Тбилиси рассказали о своем отношении к Дню независимости

27 мая 2018, 03:45

В Грузии прошли масштабные торжества, посвященные 100-летию Первой республики. Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Тбилиси рассказали, что считают этот день главным для страны.

26 мая Грузия отметила День независимости и 100-летие со дня провозглашения Грузинской Демократической республики. Независимое грузинское государство было провозглашено 26 мая 2018 года и просуществовало до марта 1921 года, когда власть в Грузии перешла в руки большевиков. Акт о независимости Грузии от 26 мая 1918 года стал первоосновой новой Конституции страны, а события столетней давности повлекли территориальные споры и серьезно повлияли на грузино-южноосетинские отношения, указали историки, опрошенные "Кавказским узлом" .

На празднование юбилея в Грузию прибыл президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Кроме того, в Тбилиси прибыли главы Армении, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Финляндии, председатели парламентов Молдовы, Украины и Эстонии, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

"Конституция, которая была создана в 1918 году, была наилучшей в тот период, она пример и на сегодняшний день. У нас большая история с точки зрения европейской интеграции и европейских стремлений. Первая республика и ее внешняя политика основывались на западном курсе", - сказал министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в эфире грузинской телекомпании «Имеди».

В пяти регионах страны и в столице Грузии на площади Свободы утром 26 мая одновременно прошла церемония принесения присяги призывниками. В столице нескольким военным стало плохо из-за жары, им на месте оказали первую медицинскую помощь и разрешили покинуть территорию, передает корреспондент "Кавказского узла".

Транспортное движение на проспекте Руставели и площади Свободы было перекрыто. Здесь организовали разные тематические уголки. Министерства открыли свои стенды с документами 1918-1921 годов, на нескольких были выставлены и фотографии этого периода. На проспекте целый день работали различные развлекательные площадки, прошли концерты и фестиваль цветов. Все желающие могли купить на празднике продукцию местного производства.

Центральным мероприятием торжества стала театрализованная постановка, которая прошла в Доме учащейся молодежи в 17.10 (16.0 мск) часов. В 1918 году в это время здесь объявили о независимости страны. Постановка в точности реконструировала событие столетней давности.

Жители Тбилисси отметили масштабность праздника

На проспекте Руставели было многолюдно, многие пришли с детьми, передает корреспондент «Кавказского узла».

26 мая – самый лучший день в году, так была создана Первая демократическая республика, в этот день празднуют День независимости Грузии, рассказал житель Тбилиси Георгий. Об этом он рассказывает своим детям, пояснил Георгий.

Этот день не рядовой праздник, а день, означающий свободу нации, указал житель столицы Грузии Акакий.

"Празднество такого масштаба проходит только в День независимости, в этом году особый праздник. Мне очень понравилось, что от людей исходят потоки положительных эмоций", - сказал тбилисец Зураб.

В связи с празднованием в центре Тбилиси изменили маршруты транспортного движения. Однако это не вызвало недовольства горожан, передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам таксиста Артема, последние три дня в центре Тбилиси были большие заторы на дорогах, которые уменьшились только во второй половине дня 26 мая. Однако заторы не создали особых проблем для водителей с большим стажем, которые знают, где затор и по каким улицам его можно объехать.