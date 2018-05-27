Главный свидетель на очной ставке не опознал в Котиеве грабителя

27 мая 2018, 02:31

Кассир отделения банка в Сунже, в ограблении которого обвинен Руслан Котиев, не опознала его среди статистов. О том, что Котиева не было в банке в момент ограбления, заявил во время очной ставки и главный свидетель - охранник, сообщил адвокат Джабраил Куриев.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 сентября 2017 года Руслан Котиев был задержан в Воронеже и по решению суда заключен под стражу в Ингушетии по обвинению в причастности к разбойному нападению на банк в поселке Сунжа. Родственники и соседи Котиева утверждали, что его не было в республике в день ограбления банка. Защита обвиняемого заявила, что алиби Котиева подтвердила администрация гостиницы в Кисловодске, где он находился 11-12 июля 2016 года. 14 мая адвокат Джабраил Куриев потребовал провести очную ставку между Котиевым и ключевым свидетелем.

Котиеву предъявлено обвинение в причастности к разбойному нападению на банк в поселке Сунжа утром 11 июля 2016 года. Другой подозреваемый в ограблении, 50-летний Магомед Далиев, скончался во время допроса. Его жена Марем Точиева, работавшая в банке кассиром, заявила об избиении силовиками и пытках. Смерть Далиева получила большой общественный резонанс, по делу о его смерти арестованы шестеро полицейских, сообщается в материале "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Защита добилась проведения очной ставки между главным свидетелем, охранником банка, и Русланом Котиевым, обвиняемым в причастности к разбойному нападению на отделение Росссельхозбанка в городе Сунжа, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат задержанного Джабраил Куриев.

Адвокат рассказал, что сначала в МВД РФ по Ингушетии было проведено опознание с кассиром Марем Точиевой.

По словам Куриева, во время опознания женщина сразу заявила, что среди представленных статистов нет человека, который под угрозой взрыва гранаты принудил отдать ему деньги.

«Марем Точиева сказала, что грабитель был намного старше представленных для опознания лиц, примерно лет на двадцать. Из представленных людей, среди которых был и Котиев, Марем Точиева не опознала того, кто... ограбил банк», - сказал Джабраил Куриев.

25 мая в СИЗО-1 города Карабулака, где находится под стражей Руслан Котиев, была проведена очная ставка с главным ключевым свидетелем, охранником отделения Россельхозбанка, который 11 июля 2016 года заступил на дежурство.

По словам адвоката, охранник сказал, что год назад во время опроса ему были представлены три фотографии.

«Мне показалось, что на одной из представленных фотографий изображен похожий на грабителя человек… Но я не был уверен на сто процентов, что это и есть грабитель. А сейчас я вижу, что этот человек (Руслан Котиев) совершенно не похож на грабителя», - приводит слова охранника Куриев.

Адвокат сказал, что, по словам охранника, он стоял у двери, когда грабитель вошел в банк.

«Они даже перекинулись с ним несколькими словами. Охранник подробно описал внешность грабителя: ярко-белая борода, круглолицый, скуластый, небольшого роста, плотного телосложения. Белолицый, что особо подчеркивалось на фоне черной шляпы. Увидев моего подзащитного, свидетель заявил, что с Котиевым у грабителя нет ничего общего: Котиев худощавый, выше ростом, борода черная с проседью. "Этот человек в банке не был", - заявил на очной ставке свидетель», - рассказал Джабраил Куриев.

Напомним также, что 16 января была проведена процедура опознания лица по делу об ограблении банка, в которой принимал участие ключевой свидетель по делу, сотрудник Временной оперативной группировки (ВОГ) в Ингушетии. В момент ограбления банка он находился в десяти метрах от офиса. Сотрудник ВОГ не опознал в числе статистов, среди которых был и Котиев, человека, которого он увидел в день ограбления. По словам свидетеля, он увидел, как из дверей банка вышел мужчина ростом примерно 175-180 сантиметров и быстрым шагом прошел мимо него. При этом рост Котиева, по словам адвоката, составляет 190 сантиметров.

«То, что грабитель был гораздо ниже ростом моего подзащитного, особо подчеркнул также главный свидетель, с которыми проводилась очная ставка», - говорит Джабраил Куриев.

Какими-либо комментариями стороны обвинения относительно сведений, предоставленных адвокатом, "Кавказский узел" пока не располагает.