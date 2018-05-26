Три оппозиционера задержаны перед митингом в Азербайджане

26 мая 2018, 14:00

Силовики задержали члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Агиля Магеррамова, председателя меджлиса молодежного комитета партии Руслана Насирли и главу районной организации ПНФА Бабека Гасанова за три дня до митинга по случаю 100-летия Азербайджанской Республики, заявили в партии.

Задержание активистов произошло 25 мая, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член Высшего меджлиса партии Ильхам Гусейн.

По его словам, члена президиума ПНФА Агиля Магеррамова (Магеррама) задержали днем, когда вышел из дома, а председателя меджлиса молодежного комитета партии Руслана Насирли - в 16.00 (15.00 мск) в Гяндже, уже вечером 25 мая активиста привезли в Баку.

Около 19.00 (18.00 мск) 25 мая в доме родителей Насирли в Саатлинском районе был произведен обыск, изъяты его загранпаспорт, CD-диски с записями личного характера и документы по кредиту, взятому в банке его отцом, сообщил Ильхам Гусейн.

Обстоятельства задержания главы Наримановской районной организации ПНФА Бабека Гасанова он не уточнил. Нет информации и о том, где сейчас содержат задержанных активистов.

Гусейн полагает, что задержания связаны с праздничным митингом ПНФА, намеченным на 28 мая в поселке Новханы близ Баку. Митинг пройдет по случаю 100-летия Азербайджанской демократической республики, пояснил он. "Каждый раз в преддверии наших митингов активистов ПНФА подвергают репрессиям", - заявил Гусейн.

"Страну превратили в ад для грамотных, идейных, борющихся людей. Но массовыми арестами самоотверженных людей им не удастся сделать династический режим вечным. Как бы ни было, азербайджанский народ не откажется от принципов Азербайджанской демократической республики, стремления к свободе и справедливости, и однажды добьется победы", - написал на своей странице в Facebook лидер ПНФА Али Керимли.

Отметим, что все трое задержанных - Агиль Магеррамов, Руслан Насирли и Бабек Гасанов - ранее подвергались административным арестам. Кроме того, Бабек Гасанов после участия в митинге оппозиции 2 апреля 2011 года был приговорен к полутора годам лишения свободы.

В пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что не имеют информации о задержании этих активистов.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".