26 мая 2018, 10:42

Следком подтвердил задержание подозреваемой в убийстве двух жителей Ингушетии

Суд постановил взять под стражу подозреваемую в убийстве супружеской пары из селения Экажево, второй подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая в районе новостроек в Назрани было найдено тело жителя Экажево с огнестрельными ранениями. Позднее неподалеку от железнодорожных путей в селе Майском Северной Осетии обнаружили и тело его супруги. 22 мая источник в правоохранительных органах сообщил, что по подозрению в убийстве задержаны две девушки. За информацию о еще одном подозреваемом, который находится в бегах, родственники погибших объявили вознаграждение в пять миллионов рублей.

Задержана только одна подозреваемая, 26-летняя жительница Ингушетии, суд уже вынес решение о ее аресте, сообщило следствие. Второй подозреваемый, 41-летний мужчина, объявлен в федеральный розыск.

По данным следствия, утром 16 мая супружеская пара выехала на машине из своего дома в селении Экажево Назрановского района. Тело мужчины было найдено на следующий день в салоне автомобиля на западной окраине города Назрани, а тело женщины нашли в Северной Осетии 20 мая. Оба они получили огнестрельные ранения в голову, проинформировало 25 мая на своем сайте следственное управление СКР по Ингушетии.

"Кавказский узел" не располагает комментариями подозреваемой или ее представителей относительно позиции следствия. По части 1 статьи 105 УК России ей грозит до 15 лет заключения.

Примечание:

"Евкуров потребовал найти пособников убитых боевиков", "Здание ФСБ обстреляно в Ингушетии", "Четыре человека объявлены в розыск по делу об убийстве полицейских в Ингушетии".

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