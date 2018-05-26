Азербайджанская военная техника на учениях. 25 мая 2018 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/news/v-baku-zavershilos-uchenie-po-samoocenke-razvedyvatelnoj-roty-kov-video-22813.html

26 мая 2018, 09:58

Азербайджан заявил о 79 обстрелах с армянской стороны

Армянские военные с 25 по 26 мая 79 раз нарушили перемирие, применив крупнокалиберные пулеметы, сообщило Министерство обороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что 25 мая Азербайджан заявил о 94 случаях обстрела своих позиций за сутки.

С утра 25 мая по сегодняшнее утро зафиксировано 79 обстрелов с армянской стороны, говорится на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, выстрелы зафиксированы со стороны населенных пунктов Армении, а также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

На сайтах военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09:00 мск нет комментариев относительно этого заявления.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет стрельба в зоне карабахского конфликта не прекращалась ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Армения согласна на размещение миротворцев в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан начал переговоры об участии в антитеррористической коалиции", "Вице-спикер парламента Азербайджана предложил исключить Армению из ПА НАТО".

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