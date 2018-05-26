Азербайджан заявил о 79 обстрелах с армянской стороны

26 мая 2018, 09:58

Армянские военные с 25 по 26 мая 79 раз нарушили перемирие, применив крупнокалиберные пулеметы, сообщило Министерство обороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что 25 мая Азербайджан заявил о 94 случаях обстрела своих позиций за сутки.

С утра 25 мая по сегодняшнее утро зафиксировано 79 обстрелов с армянской стороны, говорится на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, выстрелы зафиксированы со стороны населенных пунктов Армении, а также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

На сайтах военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09:00 мск нет комментариев относительно этого заявления.