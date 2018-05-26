26 мая 2018, 09:58
Азербайджан заявил о 79 обстрелах с армянской стороны
Армянские военные с 25 по 26 мая 79 раз нарушили перемирие, применив крупнокалиберные пулеметы, сообщило Министерство обороны Азербайджана.
"Кавказский узел" информировал, что 25 мая Азербайджан заявил о 94 случаях обстрела своих позиций за сутки.
С утра 25 мая по сегодняшнее утро зафиксировано 79 обстрелов с армянской стороны, говорится на сайте Минобороны Азербайджана.
По данным ведомства, выстрелы зафиксированы со стороны населенных пунктов Армении, а также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.
На сайтах военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09:00 мск нет комментариев относительно этого заявления.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет стрельба в зоне карабахского конфликта не прекращалась ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".