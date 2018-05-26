26 мая 2018, 04:39

Экстренное предупреждение объявлено на Кубани

Ливни с грозой, градом и шквалистым ветром ожидаются в Краснодарском крае в течение сегодняшних суток, сообщило МЧС.

В экстренном предупреждении ведомства отмечается, что скорость ветра в крае будет достигать 20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям по возможности неблагоприятные погодные явления переждать дома или на работе, отказавшись от поездок по городу, а в случае, если ливень застал на улице, воздержаться от спусков в подземные переходы и укрыться в зданиях, говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

По данным территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края, в Новороссийске сегодня скорость ветра может достигать 25 метров в секунду, уточняет "Регион онлайн".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Новороссийске облачно, скорость ветра составляет 6 м/с, температура воздуха +19 градусов. Днем осадков также не ожидается, скорость ветра увеличится до 10 м/с, температура - до +27 градусов. 27 мая осадков также не планируется, скорость ветра не изменится, температура +23 градуса. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Экстренное предупреждение объявлено в Адыгее и на Кубани в связи с непогодой", "МЧС предупредило о риске схода лавин в трех регионах юга России", "МЧС предупредило о лавинах в Ингушетии".

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