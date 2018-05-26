Жильцы бывшего общежития в Сочи потребовали отремонтировать здание

26 мая 2018, 03:39

Жильцы 64-х комнатного трехэтажного здания, ранее принадлежащего сочинскому мясокомбинату, провели собрание, на котором подготовили обращение в прокуратуру в связи нежеланием властей района ремонтировать здание.

Сообщение об аварином состоянии дома поступило на смс-сервис «Кавказского узла». Автор сообщения обвинил власти в бездействии.

Общежитие было построено в 1967 году по адресу переулок Пасечный, 1 до 1999 года находился на балансе мясокомбината, а после передано на баланс районной администрации. После этого дом получил статус многоквартирного дома.

Пришедшие на собрание жильцы заявили, что дом находится в аварийном состоянии, но на неоднократные просьбы отремонтировать его получали от властей одни отписки. Власти лишь обещают отремонтировать дом в 2032-2034 годах.

Участники собрания показали корреспонденту "Кавказского узла" территорию дома, застроенную гаражами и частным трехэтажным домом на месте, где ранее располагалась зеленая зона и детская площадка. В доме трескаются стены, вдоль дома текут открытые стоки канализации от располагающихся рядом самостроев, узаконенных судами. Стены общих кухонь и санузлов покрыты плесенью, в самом доме ржавые трубы коммуникаций.

Ольга Балабанникова получила комнату в общежитии в 1994 году от мясокомбината, где и продолжает работать до настоящего времени. За это время у нее в семье вырос сын, который сам женился. Теперь на 12 квадратных метрах фактически проживают семь человек, в том числе трое детей.

Помимо стесненных жилищных условий, члены большой семьи пожаловались на аварийное состояния здания, которое с момента его постройки в 1967 году не знало капитального и даже косметического ремонта. При этом с дом с коридорной системой (общими кухнями и санузлами) был переведен в разряд многоквартирных домов. «Дом с каждым годом все больше приходит в негодность», - заявила Ольга Балабанникова.

Сотрудница мясокомбината с 30-летним стажем Татьяна Ивлиева пожаловалась на то, что оставшиеся в доме жильцы не могут добиться от ресурсных организаций заключения с ними индивидуальных договорных отношений.

«Сколько мы писали, звонили, просили... исход один, - с нами никто не заключает индивидуальные договора», - сказала она. В апреле в дом прекратилась подача тепла и горячей воды. «Хотя дом на балансе мэрии, нас … здесь, как бы тут не существует", - рассказала Татьяна Ивлиева.

"Мы вообще находимся в неведении, что за дом-призрак в котором мы живем? У нас нет управляющей компании. У нас нет возможности даже узнать о планах на наш дом муниципалитета. С одной стороны у нас предлагают сносить дома - "хрущевки", находящиеся в хорошем состоянии по программе реновации и сносят не аварийные дома, признавая их аварийными по инициативе мэрии, а на наш дом какие планы? Если ремонтировать, то где этот ремонт? Ремонт полуразрушенного дома полагаем не рентабелен. А если сносить, то когда будет снос? ", - задает вопросы работница мясокомбината и жительница дома Наталья Мякинькая.



Жильцы дома где проживают мигрирующие военные и четыре семьи с мясокомбината рассказали корреспонденту, что в мае они были на приеме у главы города Анатолия Пахомова и принесли ему фото своего разрушенного здания. Однако визит результата не дал. По словам жильцов, мэр предложил им самим ремонтировать дом. "Откуда у нас столько денег, чтобы отремонтировать весь 64-комнатный дом и почему мы должны это делать, если собственник администрация города?", - задается вопросами Ольга Балабанникова.



Дом стоит на балансе города, не признан аварийным и поэтому сносу не подлежит, подтвердил глава администрации Центрального района Сочи Андрей Терещенко.

"В настоящее время администрацией Центрального района города Сочи формируется пакет документов, который будет направлен в адрес Департамента городского хозяйства администрации Сочи, для проведения открытого конкурса с целью избрания управляющей компании данного дома", - написал Андрей Терещенко в ответ на обращения жильцов дома в ответе, датированным 14 марта 2018 года.

"Согласно постановления губернатора Краснодарского края от 31 декабря 2013 года М 1638 «Об утверждений региональной программы капитального ремонта; общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы» и постановления губернатора края от 29 декабря 2016 года № 1098, в перечень многоквартирных домов, включенных в региональную программу по капремонту, вошел жилой дом № 1 по переулку Пасечный на 2032-2034 года", - сообщил глава района жильцам разрушающегося уже сейчас дома.



"Уже пошел третий месяц, а управляющая компания так и не выбрана. В просьбе признать дом непригодным для проживания, - отказано. Ремонт рекомендовано ждать до 2032-2034 годов", - резюмировали участники собрания, решившие обратиться в прокуратуру с жалобой на бездействие чиновников.

Власти не должны игнорировать заявления жильцов этого дома, уверен адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко.

"Это не проблема жильцов, где чиновники мэрии, являющиеся балансодержателями и собственниками данного дома, будут брать деньги на его содержание и ремонт. Согласно статьи 210 ГК РФ "Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества". Жильцам следует подать заявление в межведомственную жилищную комиссию администрации района на предмет признания дома непригодным для проживания. Процедура и правила признания домов непригодными для проживания закреплены в Постановлении Правительства №47 от 28.01.2006 г", - прокомментировал ситуацию адвокат.



Если такой документ будет получен, то жильцам такого дома мэрия обязана вне очереди предоставить благоустроенное жилье, уверен Михаил Охрименко.