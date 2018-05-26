Первая республика определила современную идентичность Грузии

26 мая 2018, 07:53

Акт о независимости Грузии от 26 мая 1918 года стал первоосновой новой Конституции страны, а события столетней давности повлекли территориальные споры и серьезно повлияли на грузино-южноосетинские отношения, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки.

26 мая Грузия отметит День независимости и 100-летие со дня провозглашения Грузинской Демократической республики. Независимое грузинское государство было провозглашено 26 мая 2018 года и просуществовало до марта 1921 года, когда власть в Грузии перешла в руки большевиков.

Опыт и идеология первой республики являются базисом современной Грузии, указал старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Вадим Муханов.

"В Конституции Грузии говорится о том, что в начале 1990 года Грузия восстановила государственность Грузинской Демократической республики. Более того, новая Конституция базируется на Конституции первой республики. Грузия и Азербайджан, в отличие от Армении, четко декларируют, что восстановили независимость, утерянную в 1920-е годы. Мы можем сделать вывод, что идеология и Конституция Грузинской Демократической республики перешли современной Грузии по наследству", - сказал Муханов корреспонденту "Кавказского узла".

И законодательные акты, и персоналии первой республики имеют для современной Грузии большое значение, в том числе и пропагандистское, отметил историк.

"Главные иконы той Грузии, Ной Жордания и Ной Рамишвили, находятся в пантеоне героев современной Грузии. Также идеология и лозунги того времени во многом реанимированы и используются современными грузинскими политиками", - подчеркнул Вадим Муханов.

Акт о независимости Грузии от 26 мая 1918 года был и остается главным и основополагающим документом для грузинского государства. "Он был первым официальным документом Грузии, которая 26 мая объявила о независимости в бывшем тифлисском дворце царского наместника на Кавказе. На базе этого акта создавались все остальные документы, изданные впоследствии. Например, Конституция Грузии 1921 года была основана на Акте о независимости, который всегда был и будет в памяти Грузии", - пояснил Муханов.

Важное значение имеют также соглашения, которые независимая Грузия заключала с другими государствами в начале XX века.

"Например соглашение с Германией 1918 года и документы, подписанные со странами Антанты. Документы, подписанные на основе Акта о независимости, грузинская делегация во главе с Николаем Чхеидзе и Ираклием Церетели представила на Парижской мирной конференции. Они также привезли с собой политическую карту Грузии, которая охватывала ряд армянских и азербайджанских территорий. Территориальные претензии Грузии закончились тем, что в конце 1918 года, то есть через полгода после объявления независимости, случилась армяно-грузинская война - очень острый территориальный конфликт между Арменией и Грузией", - указал историк.

Армяно-грузинский конфликт в декабре 1918 года связан с выводом турецких войск из Ахалкалакского и Борчалинского уездов в результате поражения Турции в первой мировой войне, указывает hrono.ru. Боевые действия начались в начале декабря, после того как грузинские войска заняли районы Ахалкалаки и Лори. Итогом конфликта стало подписание 31 декабря 1918 года мирного соглашения - по нему Ахалкалакский район сохранился за Грузией, а Армения получила только южную часть Борчалинского уезда. Линия противостояния практически совпадает с сегодняшней государственной границей между Грузией и Арменией на данном участке.

"Грузия считала, что ее границы должны базироваться на старых губернских границах. Армянские политики того времени считали, что границы должны быть распределены по этническому принципу. То есть можно сказать, что определенные документы сыграли негативную роль и стали причиной конфликта Грузии с соседями", - пояснил Муханов.

Предпосылки падения Грузинской Демократической республики

В научной среде России и Грузии существуют противоречия относительно оценок периода независимости грузинского государства.

"В Грузии оценки очень позитивные, оптимистичные, без какой-либо критики первого государства. Для современной грузинской элиты период независимости - крайне важен и актуален. В России к этому периоду относятся скептически, так как для России были важны развал империи, гражданская война, создание нового государства и советизация Кавказа. Для Москвы более важен процесс советизации, то есть фактически обратного силового привлечения Закавказья в свою орбиту интересов", - отметил Вадим Муханов.

Ход гражданской войны в России оказал влияние на Грузинскую Демократическую республику. Сформированное по итогам всеобщих выборов в феврале 1919 года меньшевистское правительство Ноя Жордании в течение года не смогло добиться успеха в переговорах с США и признания своей независимости странами Антанты, которые рассчитывали на победу армии генерала Деникина в Гражданской войне. Разгром армии Деникина и приближение Красной армии к Кавказу в январе 1920 года обусловили признание странами Антанты фактической независимости Грузии и Азербайджана, но уже в апреле 1920 года в Азербайджане была установлена советская власть. Жордания, предполагая наступление Красной армии на Грузию, объявил о мобилизации, но подготовка РСФСР к войне с Польшей создала условия для заключения в мае 1920 года договора, который гарантировал Грузии независимость, указывает грузинский историк Автандил Ментешашвили в своей работе "Из истории взаимоотношений Грузинской Демократической республики с Советской Россией и Антантой. 1918—1921 гг".

Заключение Московского договора создало определенные предпосылки для планируемой Россией силовой советизации Грузии - одним из его условий была легализация партии большевиков в Грузии, и меньшевистское правительство Жордании было вынуждено пойти на этот шаг.

"В мае 1920 года был подписан Московский договор между Советской Россией и Грузией. Ной Жордания отправил Григора Урутадзе в Москву заключать договор. По одному из условий, что было секретной статьей договора, грузинская сторона согласилась на легализацию коммунистической партии на своей территории. С середины 1920 года на территории Грузии действовала Коммунистическая партия - она была не очень большой по численности, но имела очень хорошее финансирование. Грузинская компартия сыграла роль в советизации Грузии, но огромной поддержки среди населения она не имела, поэтому логичным исходом была силовая советизация Грузии", - подчеркнул Вадим Муханов.

Историк отметил, что соблюдать условия Московского договора ни Россия, ни Грузия не планировали с самого начала.

"Это был договор, который и в Москве, и в Тифлисе считали пустой бумажкой. В 1920 году ни Советская Россия, ни Грузия никем не были признаны как государства, поэтому это был договор между двумя политическими силами, которые имели определенную военно-политическую власть на территории бывшей империи. Московский договор не выполнялся ни той, ни другой стороной и привел к советско-грузинской войне 1921 года", - рассказал Муханов.

Обе стороны рассматривали Московский договор только как возможность "передышки", хотя Жордания стремился использовать его в ходе переговоров с правительствами европейских стран, пояснил историк.

"При этом Московский договор был важен для Тифлиса, потому что именно в этот период грузинская делегация находилась в Европе. Им надо было показать, что их постепенно начинают признавать, - тем более, что европейские политики ставили условие, что Грузию в первую очередь должна признать российская сторона. Ной Жордания был заинтересован иметь на руках договор, который можно показать Европе, что и делали грузинские политики во второй половине 1920 года", - рассказал Муханов.

Россия не собиралась выполнять пункты Московского договора и изначально преследовала цель советизации Грузии, подтвердил кандидат исторических наук из Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН, научный сотрудник Института археологии РАН Александр Скаков.

"Начальной целью России всегда была советизация Грузии. Конечно, не только Грузии, но еще и Армении с Азербайджаном. Более того, ставился вопрос советизации Северного Ирана, Турции и так далее. Поэтому пункты договора Россию не особо волновали", - сказал Скаков корреспонденту "Кавказского узла".

Советизации Грузии способствовал раскол грузинского общества

События, предшествовавшие советизации Грузии, историк Вадим Муханов расценивает как политический конфликт между двумя частями грузинского общества. Лидеры первой республики - Ной Жордания, Ной Намишвили, Евгений Гегечкори, Ираклий Церетели, многим из которых довелось бежать в конце 1917 года из Петрограда, - находились в жестком конфликте и с грузинскими, и с негрузинскими большевиками, при этом процесс советизации Южного Кавказа в целом контролировали большевики грузинского происхождения.

"Нарком по делам национальностей Иосиф Сталин с самого начала курировал кавказское направление, а всю деятельность на кавказском направлении контролировал его ближайший друг Серго Орджоникидзе, который возглавлял Кавказское бюро партии. Фактически этот человек контролировал процесс советизации в Армении, Азербайджане и Грузии. В самой Грузии также были разные группы большевиков", - сказал Муханов.

При том, что определяющей силой в процессе советизации Грузии была Красная армия, местные большевики всерьез стремились к власти, указал Муханов.

"Меньшевики хотели сохранения независимости, а большевики добивались советизации страны. Более сильное и веское слово оказалось у большевиков, когда 11-я и 9-я армии вошли в Грузию с двух сторон в 1921 году. Тут же был создан ревком Грузии, куда вошли грузины, например Филипп Махарадзе. Неправильно говорить, что пришла Россия и присоединила Грузию, так как грузины-большевики поддерживали идею присоединения", - отметил он.

Численность грузинских большевиков, которые обеспечили подготовку силовой советизации Грузии, была, по оценке историка, доцента Южного федерального университета Амирана Урушадзе, довольно значительной.

"Грузинских большевиков, стремившихся отодвинуть от власти меньшевистское правительство Ноя Жордании, было немало. За несколько дней до вторжения в Грузию частей Красной армии, которое случилось 16 февраля 1921 года, местные большевики подняли восстание в Борчалинском и Ахалкалакском уездах, захватили несколько городов. Но без организационной и военной помощи Советской России они бы на такой шаг ни за что не решились", - сказал историк корреспонденту "Кавказского узла".

"Для дестабилизации Грузии были использованы абхазские повстанцы, которые получили подкрепление в виде нескольких тысяч красноармейцев. В нейтральную зону между Грузией и Арменией, которая с октября 1920 года контролировалась грузинскими войсками, были переброшены армяне-красноармейцы, развернувшие боевые действия против грузинских войск. Советская сторона утверждала, что это — восстание местного армянского населения", - указывает участник Вольного исторического общества Борис Соколов в своей статье "Общее прошлое: как большевики завоевали Грузию" на РБК.

При этом Урушадзе отмечает, что некоторые грузинские большевики впоследствии сильно пожалели о своей активной помощи процессу советизации Грузии.

"Любопытно, что уже в следующем году лидеры грузинских большевиков Филипп Махарадзе и Буду Мдивани столкнулись с диктатом советского центра в лице Иосифа Сталина и Серго Орджоникидзе, которые выступали против сохранения грузинской автономии. Вполне возможно, что грузинские большевики пожалели о своем выборе. По некоторым сведениям, Буду Мдивани, выступая на суде в 1937 году произнес: "Зачем Сталину понадобилась эта комедия? Смертный приговор мне давно вынесен, это я знаю точно, а вы здесь задаете мне пустые вопросы, как будто мои ответы могут что-то изменить. Меня мало расстрелять, меня четвертовать надо! Ведь это я привел [в Грузию] 11-ю армию, я предал свой народ и помог Сталину и Берии, этим выродкам, поработить Грузию", - рассказал доцент Южного федерального университета.

Восстания в Южной Осетии определили вектор грузино-осетинских отношений

Вооруженные восстания на территории Южной Осетии в 1918-1920 годах происходили под лозунгами установления советской власти, отделения от Грузинской Демократической республики и присоединения к Советской России. Историк Александр Скаков провел параллели между этими событиями и постсоветским конфликтом Грузии и Южной Осетии, вылившимся, в частности, в "Пятидневную войну" 2008 года.

В конце июля — начале августа 2008 года происходила эскалация грузино-южноосетинского конфликта. Регулярно происходили перестрелки и огневые налеты разной степени интенсивности. По официальной версии грузинской стороны, начало военных действий было реакцией на южноосетинские провокации и непосредственную угрозу российского нападения. Глава МИД России назвал причинами ввода российских войск в зону конфликта агрессию Грузии против неподконтрольных ей территорий Южной Осетии и последствия этой агрессии. Последствиями "Пятидневной войны" стали выход Грузии из СНГ, признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии и разрыв дипломатических отношений Грузии и России, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".

"Вооруженные восстания в Южной Осетии в 1918-1920 годах наложили опечаток на взаимоотношения осетинского и грузинского народов. Тогда у осетинских лидеров не было доверия к независимой Грузии и ее элите, и это дало им карт-бланш на активные действия. Эти события практически столетней давности оказали влияние на конфликт 2008 года, тем более, что идеи независимости Южной Осетии были актуальны как в 1918 году, так и в 2008 году", - сказал историк корреспонденту "Кавказского узла".

Современные конфликты на Южном Кавказе уходят корнями в революционные годы. Конституция Республики Абхазия 1925 года и грузинская Конституция 1921 года, - восстановление которых в 1990-х годах послужило толчком к обострению грузино-абхазского конфликта, - это наследие именно того периода, когда распалась Российская империя. Юго-Осетинскую автономную область, после отмены автономии которой вспыхнул грузино-осетинский конфликт 1990-х годов, создали в 1922 году, когда в Грузии была установлена советская власть, отмечается в материале "Кавказского узла" "100 лет революции: советскоe наследие на Кавказе".

Российские историки обходят вниманием вопрос борьбы Грузии за независимость, не считая его актуальным, отмечает Скаков.

"Этот вопрос не является для российских историков актуальным, подтверждение тому - маленькое количество работ на эту тему. Единственную книгу о борьбе за независимость Грузии написал коллега [Вадим] Муханов, больше трудов на эту тему нет. Большинство работ по этой теме пишут грузинские ученые, а российские пассивны в этом плане", - сказал историк.

Попытки некоторых российских историков преподнести вхождение Грузии в состав СССР как добровольное Скаков назвал некорректными.

"Вхождение Грузии в состав СССР, конечно, было насильственным, никто не может этого отрицать. Насильственным было также вхождение в СССР Армении и Азербайджана, здесь других утверждений не может быть. Мягко говоря, некорректны трактовки о том, что Грузия добровольно была советизирована", - уверен Александр Скаков.

В грузино-российских отношениях было много непонимания и противоречий, но намного больше примеров сотрудничества, считает доцент Южного федерального университета Амиран Урушадзе.

"История – это всегда очень сложно, а пропаганда – всегда просто. Если кто-то пытается доказать, что российское государство на разных этапах своего развития только и делало, что спасало Грузию и ее народ - вас обманывают. Точно также вас обманывают, когда стремятся убедить в том, что Россия – причина всех грузинских бед. После вхождения в состав Российской империи Восточная Грузия потеряла самостоятельность, а царская династия Багратионов была лишена власти, вскоре указом императора Александра I была ликвидирована и независимость Грузинской церкви. Но вместе с тем империя Романовых провела "собирание" грузинских земель, а нынешние очертания Тбилиси приобрел в годы наместничества на Кавказе Михаила Воронцова. Все это – эпизоды истории российско-грузинских отношений", - сказал Амиран Урушадзе корреспонденту "Кавказского узла".