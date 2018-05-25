25 мая 2018, 23:58

Противник светлоярской свалки избит в Волгограде

Руководитель регионального отделения "Зеленого патруля" Ярослав Князев госпитализирован после избиения в Волгограде. Причиной нападения активист назвал попытку снять ДТП с участием грузовика, вывозящего отходы с волгоградской свалки в Светлоярский район.

Как писал "Кавказский узел", жители Светлого Яра протестуют против переноса свалки из Кировского района Волгограда и Светлоярский район Волгоградской области. Они проводили пикеты против ухудшения экологической обстановки в их районе и обращались в суд с требованием признать, что местные власти не проводили публичные слушания о переносе свалки.

В июле 2017 года началась ликвидация свалки в Кировском районе Волгограда. Работы должны завершиться к чемпионату мира по футболу. Отходы вывозят на пруд-накопитель синтетических жирных кислот в Светлоярский район. Местные жители опасаются, что работы ведутся с нарушением проекта, и жалуются на проблемы со здоровьем.

По словам Ярослава Князева, сегодня вечером он стал очевидцем ДТП с грузовиком на пешеходной дорожке Сарептского путепровода в Красноармейском районе Волгограда. Активист предположил, что попавшая в аварию машина перевозит отходы со свалки в Кировском районе Волгограда в Светлоярский район области.

"Подойдя, я увидел, что это действительно так, это была машина субподрядной организации. Машина выбила бетонное ограждение и попала на пешеходную дорожку. Я начал снимать обстоятельства ДТП", - рассказал Князев корреспонденту "Кавказского узла". 

Сарептский путепровод в Красноармейском районе Волгограда расположен, согласно данным сервиса Google-карты, между Кировским районом Волгограда и Светлоярским районом Волгоградской области.

Из водительской кабины грузовика к Князеву вышел человек. По словам активиста, он выступил категорически против съемки.

"Он стал требовать, чтобы я отдал ему телефон и он удалил видеозапись, я отказался. Подошел второй и сказал, что если я не отдам [телефон], он меня изобьет. Я отказался, он нанес сначала удар головой мне в лицо, а потом серию ударов руками. На месте уже были сотрудники ДПС, они вызвали полицию. Приехали наряд ППС и скорая помощь", - рассказал активист. 

По словам Князева, избившие его люди угрожали ему расправой. "Сказали, что если я подам заявление, мне "будет хуже". Конечно, я подам заявление в полицию", - отметил он.

Активист сообщил, что находится в больнице №15 Красноармейского района Волгограда. По словам Князева, врачи диагностировали у него открытый перелом носа со смещением и назначили на завтра, 26 мая, операцию.

Примечание:

"Прокуратура нашла нарушения при ликвидации свалки в Волгограде", "Жители Светлоярского района выступили против свалки", "Зеленый патруль" объявил о создании отделения в Волгограде".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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