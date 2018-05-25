25 мая 2018, 16:16

Суд оставил под стражей подозреваемых в убийстве матери Ахеджака

Верховный суд Адыгеи сегодня отказался перевести под домашний арест двух мужчин, задержанных по подозрению в разбойном нападении на дом родственников покойного вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака и убийстве его матери.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая Следственный комитет объявил о заключении под стражу двух жителей Краснодарского края, заподозренных в разбойном нападении на дом родителей Мурата Ахеджака и убийстве его матери.

По версии следствия, в ночь на 9 мая в ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи подозреваемые напали на спящих родителей и сестру Мурата Ахеджака, после чего престарелая женщина скончалась, а отец и сестра Ахеджака попали в реанимацию. Подозреваемые вскрыли сейф и похитили деньги, считают следователи.

Верховный суд Адыгеи сегодня оставил в силе постановление Тахтамукайского райсуда об аресте обоих подозреваемых, сообщил сотрудник пресс-службы суда.

По его словам, адвокаты ходатайствовали о переводе подзащитных под домашний арест, пишет "Юга.ру".

По словам представителя Верховного суда Адыгеи, срок содержания подозреваемых под стражей - месяц и 25 дней, уточняет ТАСС.

Комментариев от представителей задержанных относительно решения суда пока не поступало.

Напомним, что Мурат Ахеджак, у которого были проблемы с сердцем, скончался 7 декабря 2010 года в одной из клиник Германии в возрасте 49 лет.

Примечание:

"Два человека задержаны по делу об убийстве матери Ахеджака", "Личности подозреваемых в убийстве российского туриста установлены в Абхазии", "Парламент Абхазии раскритиковал МВД в связи с убийством российского туриста".

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