25 мая 2018, 16:16
Суд оставил под стражей подозреваемых в убийстве матери Ахеджака
Верховный суд Адыгеи сегодня отказался перевести под домашний арест двух мужчин, задержанных по подозрению в разбойном нападении на дом родственников покойного вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака и убийстве его матери.
Как писал "Кавказский узел", 17 мая Следственный комитет объявил о заключении под стражу двух жителей Краснодарского края, заподозренных в разбойном нападении на дом родителей Мурата Ахеджака и убийстве его матери.
По версии следствия, в ночь на 9 мая в ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи подозреваемые напали на спящих родителей и сестру Мурата Ахеджака, после чего престарелая женщина скончалась, а отец и сестра Ахеджака попали в реанимацию. Подозреваемые вскрыли сейф и похитили деньги, считают следователи.
Верховный суд Адыгеи сегодня оставил в силе постановление Тахтамукайского райсуда об аресте обоих подозреваемых, сообщил сотрудник пресс-службы суда.
По его словам, адвокаты ходатайствовали о переводе подзащитных под домашний арест, пишет "Юга.ру".
По словам представителя Верховного суда Адыгеи, срок содержания подозреваемых под стражей - месяц и 25 дней, уточняет ТАСС.
Комментариев от представителей задержанных относительно решения суда пока не поступало.
Напомним, что Мурат Ахеджак, у которого были проблемы с сердцем, скончался 7 декабря 2010 года в одной из клиник Германии в возрасте 49 лет.