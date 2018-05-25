25 мая 2018, 15:52

35 домов в Цалыке очищены от ила и мусора

293 человек привлечены к аварийно-восстановительным работам в пострадавшем от подтопления селении Цалык Правобережного района Северной Осетии, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая в селении Цалык после дождей оказались подтопленными 39 частных домов, был объявлен режим чрезвычайной ситуации. 23 мая режим ЧС был отменен, а сегодня введен повторно. В зоне подтопления насчитывается уже 47 домов.

"В настоящее время работы по откачке воды завершены в полном объеме. Силы и средства МЧС сосредоточены на оказании помощи пострадавшему населению. Больше всего пострадали дома, расположенные на улицах Мира и Пионерская", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

По данным ведомства, 35 домовладений в населенном пункте очищены от ила и мусора. Для пострадавшего населения организован подвоз питьевой водой и предметов первой необходимости. Создана рабочая группа для подсчета материального ущерба, сообщается сегодня на сайте ведомства.

Администрация местного самоуправления населенного пункта проводит работы по очистке существующих и обустройству новых каналов водоотведения. Всего к аварийно-восстановительным работам привлечены 293 человек, задействована 51 единица техники, проинформировали в МЧС.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", село Цалык располагается в 12 километрах севернее Беслана.

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", сегодня в Беслане в течение дня без осадков, температура воздуха +28, ветер скоростью 4 метра в секунду. Ночью осадков также не ожидается, температура снизится до +15, скорость ветра - до 3 м/с. 26 мая ожидается сильный дождь, температура +26, скорость ветра составит 4 м/с. Вечером дождь прекратится. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов, что позволит получать более точные прогнозы. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели сообщили о риске подтоплений в Северной Осетии", "Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на Ставрополье", "Власти оценили сумму ущерба от паводков в Адыгее в 400 миллионов рублей".

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