25 мая 2018, 13:50

Уволены четыре советника главы правительства Дагестана

Артем Здунов отправил в отставку четырех своих советников и руководителя секретариата.

Все они уволены в связи с истечением срока служебного контракта, говорится в распоряжении дагестанского правительства от 24 мая.

В отставку отправлены советники премьер-министра Расул Алиев, Александра Мочалова, Магомед Нурмагомедов и Аллу Умаров, а также глава секретариата премьера Роберт Курбанов.

Главой секретариата в тот же день стал заместитель Курбанова Гаджиамин Рамалданов, а двумя новыми советниками премьера - Фатима Ашурбекова и Татьяна Хайбулаева. Еще два советника, Сиясат Османова и Сунгур Сунгуров, сохранили свои посты. следует из распоряжений, опубликованных сегодня на сайте правительства Дагестана.

Фатима Ашурбекова, ставшая новым советником Артема Здунова, ранее возглавляла пресс-службу администрации Махачкалы. информирует "Черновик".

Ситуацию с кадровыми чистками в республике, которые проводятся там с января, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".
Примечание:

"Следствие объяснило свое бездействие в отношении Гитинова решением суда", "Директора двух дагестанских школ заподозрены в хищении денег из Фонда соцстраха", "Журналисты указали на запоздалость заявления Чайки об особняках дагестанских чиновников".

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