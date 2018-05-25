Уволены четыре советника главы правительства Дагестана

Артем Здунов отправил в отставку четырех своих советников и руководителя секретариата.

Все они уволены в связи с истечением срока служебного контракта, говорится в распоряжении дагестанского правительства от 24 мая.

В отставку отправлены советники премьер-министра Расул Алиев, Александра Мочалова, Магомед Нурмагомедов и Аллу Умаров, а также глава секретариата премьера Роберт Курбанов.

Главой секретариата в тот же день стал заместитель Курбанова Гаджиамин Рамалданов, а двумя новыми советниками премьера - Фатима Ашурбекова и Татьяна Хайбулаева. Еще два советника, Сиясат Османова и Сунгур Сунгуров, сохранили свои посты. следует из распоряжений, опубликованных сегодня на сайте правительства Дагестана.

Фатима Ашурбекова, ставшая новым советником Артема Здунова, ранее возглавляла пресс-службу администрации Махачкалы. информирует "Черновик".