Сотрудники МЧС осуждены за взяточничество в Волгоградской области

25 мая 2018, 13:11

Бывший начальник районного отделения государственного пожарного надзора управления МЧС по Волгоградской области Вадим Кулькин и его подчиненный Дмитрий Слюсарь признаны виновными по делу о крупной взятке и приговорены к семи годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", двое сотрудников МЧС в марте 2016 года стали фигурантами дела о получении взятки в размере около 350 тысяч рублей за непроведение проверок деятельности АЗС.

Судом установлено, что с 2010 по 2015 годы сотрудники МЧС получали от владельца автозаправочной станции взятки за непроведение проверок. Предприниматель должен был в качестве вознаграждения ежемесячно предоставлять сотрудникам МЧС по 200 литров топлива. С ноября 2015 года сумма взятки стала составлять 2 тысячи рублей ежемесячно. Таким образом они получили от владельца АЗС 350 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

Вадим Кулькин и Дмитрий Слюсарь признаны виновными по п. "а,в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Суд приговорил Кулькина к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 1,5 млн рублей, Слюсаря - к 7 годам колонии строгого режима со штрафом 1 млн 470 тыс. рублей. Оба лишены права в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сообщается сегодня на сайте ведомства.