25 мая 2018, 13:11

Сотрудники МЧС осуждены за взяточничество в Волгоградской области

Бывший начальник районного отделения государственного пожарного надзора управления МЧС по Волгоградской области Вадим Кулькин и его подчиненный Дмитрий Слюсарь признаны виновными по делу о крупной взятке и приговорены к семи годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", двое сотрудников МЧС в марте 2016 года стали фигурантами дела о получении взятки в размере около 350 тысяч рублей за непроведение проверок деятельности АЗС.

Судом установлено, что с 2010 по 2015 годы сотрудники МЧС получали от владельца автозаправочной станции взятки за непроведение проверок. Предприниматель должен был в качестве вознаграждения ежемесячно предоставлять сотрудникам МЧС по 200 литров топлива. С ноября 2015 года сумма взятки стала составлять 2 тысячи рублей ежемесячно. Таким образом они получили от владельца АЗС 350 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

Вадим Кулькин и Дмитрий Слюсарь признаны виновными по п. "а,в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Суд приговорил Кулькина к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 1,5 млн рублей, Слюсаря - к 7 годам колонии строгого режима со штрафом 1 млн 470 тыс. рублей. Оба лишены права в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сообщается сегодня на сайте ведомства.

Примечание:

"Прокуратура сообщила о мошенничестве при строительстве тюрем в Волгограде", "Районный прокурор арестован в Волгоградской области", "Заместитель главврача волгоградской больницы осуждена за взятки".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 мая 2018, 14:29

25 мая 2018, 13:50

25 мая 2018, 13:41

25 мая 2018, 13:11

25 мая 2018, 12:58

  • Президент Франции заинтересовался делом Титиева

    Эммануэль Макрон после переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге встретился с главой ПЦ "Мемориал" Александром Черкасовым, который рассказал ему о деле Оюба Титиева и атаках на представительства "Мемориала" в регионах Северного Кавказа.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи