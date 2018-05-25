25 мая 2018, 12:47

Пять человек стали жертвами ДТП в Чечне

Три человека погибли и двое получили тяжелые травмы в результате столкновения "Газели" и легкового автомобиля в Грозненском районе Чечни, сообщили сегодня в МВД.

По данным ведомства, авария произошла 24 мая на автотрассе "Грозный-Шатой" в районе населенного пункта Ярыш-Марды.

"Столкнулись "Лада Приора" и "Газель". В результате аварии погибли 36-летний водитель "Лады" и два его пассажира в возрасте 64 и 38 лет. Водитель "Газели" и находившийся в салоне машины пассажир получили ранения и травмы различной степени тяжести и в настоящее время находятся в девятой горбольнице Грозного. Ведется проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском МВД.

"Кавказский узел" ранее писал, что 18 мая в Чечне произошла авария, в результате которой погибли пятеро и пострадал один человек.

Согласно данным ведомства, с 1 января по 23 мая на территории Чечни было зарегистрировано 76 крупных ДТП, в результате которых погибли 40 человек и 112 получили ранения. В МВД отметили снижение числа аварий по сравнению с аналогичным периодом минувшего года: в прошлом году на 21 ДТП было больше. Однако в текущем году жертв аварий стало больше, проинформировали в республиканской полиции.

Примечание:

"Состояние выжившего в ДТП под Урус-Мартаном оценено как тяжелое", "Четыре человека погибли при ДТП в Грозном", "Пять человек пострадали при ДТП в Чечне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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