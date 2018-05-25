Видео похищения девушки в Кабардино-Балкарии вызвало споры в соцсети

25 мая 2018, 17:33

Кража невесты в Кабардино-Балкарии вызвала дискуссии в сети о религии и обычаях. Мнения пользователей разделились: одни поддержали парня, другие резко осудили такой поступок.

Автор ролика снимает молодого мужчину, ожидающего у ворот. "Сейчас выйдет невеста", - комментирует голос за кадром. Через некоторое время к молодому человеку выходит девушка. Пока они общаются, сзади к девушке подбегает один из участников похищения и, накинув на нее бурку, хватает ее, несет в автомобиль и укладывает на заднее сидение.

Видео появилось в соцсети Instagram 23 мая и к 17.30 мск сегодня набрало 130 188 просмотров. Пользователи сети активно обсуждают похищение невесты, затрагивая религиозные аспекты и обычаи. При этом их мнения разделились.

"Всевышний запретил такие действия в Исламе! Те, кто поддерживает харам хотя бы словом, понесут ответ в Судный день перед Всевышним! Все мы грешные, но надо стремиться к довольству Аллаха, а не довольству своих желаний!" - заявляет muhammad_abitov_07. - Воровать невест - харам, танцы - харам, спиртное - харам...".

"Религий много, но никто не знает, какая из них правильная, а которая нет! Так же наши обычаи многие противоречат Исламу, и кабардинцы изначально вероисповедовали не Ислам. Мне кажется, верить надо всей душой в то, что есть Всевышний над нами и все по его велению, не важно, это Бог или Аллах, а жить просто без зла с добром в душе", - пишет panther_hamukova.

"Этой традиции несколько сотен лет, и мы не вправе осуждать их", - считает пользователь ko4esokova938.

"Это обычай, и крадут чаще девушку, которая согласна за него выйти замуж, да и уйти может девушка, если не согласна", - считает пользователь vrachcosmetolog_rita.

"Девушка знает, что ее украдут, но делает вид, что не знает. Все очень красиво, молодцы ребята", - считает rasita1380.

"Мне понравилось, молодцы, скромно и поэтому красиво! Счастья молодым и остальным ребятам тоже", - написала khadikovaalbina.

"Меня тоже украл муж, и мне понравилось, было круто, и есть, что вспомнить", - поделилась ko.zalinchik.

Однако часть пользователей резко осудила такой поступок.

"Нельзя трогать чужую девочку. Это же чья-то дочь, сестра", - возмутился пользователь tut_bax.

"Сколько женщин стали несчастными из-за такого обычая. Раньше воровали без спроса, хочет она или нет - не имело значения, это сейчас может быть красиво", - написал skorpion_24_@vrachcosmetolog_rita.

"Ошибочно называть воровство невесты обычаем! В старые времена за такое могли убить! Это считалось позором! Парень воровал потому, что или был ниже сословием и за него бы не отдали, или же не мог заплатить калым. Но и в этих случаях молодым не было счастливой жизни. Родители не общались как со своей дочерью, так и с зятем. В советское время воровство приняло массовый характер, что нередко заканчивалось трагедией. Теперь это игра с последующим выкладыванием в интернет", - заявила пользователь aneta_dzamix.

"До ислама адыги жили, воевали, женились и умирали, сопровождая все действа согласно адыгэ хабзэ (адыгская (черкесская) этико-философская доктрина, свод неписаных правил и законов, - прим. "Кавказского узла"). Ислам был принят адыгами повсеместно, лишь после XVIII века князья и богословы использовали религию как объединяющий фактор в конце русско-кавказской войны. Кабардинцы, как и аварцы, в Дагестане последними принимали ислам и то потому, что он не противоречил кодексу чести - адыгэ хабзэ. При этом наши мудрые предки сохранили язык, культуру, обычаи", - прокомментировал willow_salix дискуссию по вопросам веры, которая развернулась вокруг похищения невесты.

У черкесов (адыгов) в сфере духовной культуры особое место занимает адыгэ хабзэ - совокупность традиционных норм и правил обхождения и поведения (этикет), отмечается в размещенном на "Кавказском узле" в разделе "Справочник" материале "Кабардинцы".

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе. Особенно часто такие случаи происходят в Чечне, Дагестане и Ингушетии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Похищение невест – преступление или традиция?".