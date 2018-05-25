Водитель Залимхан Джабраилов. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

25 мая 2018, 10:20

Новая группа водителей сменила 16 голодающих в Махачкале

Третья группа водителей махачкалинского маршрута №61А, недовольных условиями работы, приступила к пятидневной голодовке. Власти отвергли их предложение передать линию "Гортрансу", поскольку нынешняя обслуживающая компания против этого.

Как информировал "Кавказский узел", 27 апреля 73 из 100 водителей махачкалинского маршрута №61А объявили забастовку из-за недовольства условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая 16 водителей маршрута начали голодовку, а 19 мая группу голодающих участников забастовки сменили 16 новых водителей. 20 мая двум участникам голодовки стало плохо, им вызвали скорую помощь. 21 мая помощь врачей потребовалась трем участникам акции, а 22 мая двое участников голодовки были госпитализированы.

В 10:00 мск 24 мая новая группа из 16 водителей сменила голодающих в помещении на конечной остановке маршрутного такси №61А в поселке Семендер. Все участники голодовки находятся в этом помещении круглосуточно, добавил корреспонденту "Кавказского узла" их представитель Мухтар Саидов. По его словам, в последнее время скорую голодающим не вызывали.

24 мая состоялась очередная встреча протестующих с полпредом главы Дагестана в Центральном территориальном округе республики Абидином Карчигаевым, однако каких-либо существенных подвижек в решении проблемы не последовало, сообщил юридический представитель бастующих водителей Алидибир Искантиев, присутствовавший на встрече с Карчигаевым.

Искантиев отметил корреспонденту "Кавказского узла", что является руководителем ООО "Анцух-сити", на которое хочет работать большинство водителей маршрута. Он подчеркнул, что желает помочь протестующим вне зависимости от того, какую компанию они предпочтут в итоге.

На встрече водителей с полпредом главы Дагестана Абидином Карчигаевым. которая состоялась 23 мая, чиновник наотрез отказался обсуждать передачу маршрутной линии компании "Анцух-сити".

Закон предусматривает возможность временного обслуживания маршрутной линии вторым участником тендера, а им было МУП "Гортранс", сообщил Искантиев. По его словам, он с согласия бастующих водителей еще 23 мая договорился об этом с "Гортрансом". Однако на встрече 24 мая Абидин Карчигаев заявил о невозможности передачи маршрута "Гортрансу", поскольку против этого выступает нынешняя обслуживающая компания, пригрозившая в случае необходимости обратиться в суд.

Водители намерены продолжать голодовку и надеются на встречу с главой Дагестана Владимиром Васильевым, добавил Искантиев.

Только голодовка заставила власти обратить внимание на проблемы махачкалинских водителей, которые успели испробовать до этого менее радикальные формы протеста, отметил один из голодающих, Залимхан Джабраилов.

Мужчина рассказал, что живет на съемной квартире с семьей из четырех человек, в которой является единственным кормильцем. "Сейчас семье помогают родственники, зная мое положение и то, что в течение почти месяца я нахожусь без работы", - сообщил Джабраилов корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, водитель задолжал 700 тысяч рублей за новый автобус, который приобрел за свой счет. "Продавец понимает мою ситуацию и входит в положение", - отметил Джабраилов.

Примечание:

"Власти Махачкалы временно отказались повышать цены в маршрутках", "11 человек пострадали в ДТП с дагестанской маршруткой", "Советник Шихсаидова задержан по делу о резонансном ДТП в Махачкале".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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