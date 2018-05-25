Полиция Сочи отказалась возбуждать дело о принудительном лечении пенсионерки в психбольнице

25 мая 2018, 09:08

Сочинке Идее Ленинградской, жаловавшейся на проблемы с получением нового паспорта взамен украденного, выдали его. При этом полиция отказалась возбудить дело о краже, в которой пенсионерка подозревает свою дочь. Пенсионерка обратилась в прокуратуру с просьбой представлять ее интересы в суде по делу о выселении дочери из квартиры.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля зоозащитники Сочи заявили о том, что 89-летняя волонтер приюта для животных Идея Ленинградская была помещена в психдиспансер. Пенсионерка утверждает, что попала туда против своей воли, но руководство диспансера заявило, что женщина подписала заявление о добровольной госпитализации. 28 апреля пенсионерка вернулась домой, но, по ее словам, обнаружила пропажу из квартиры документов и некоторых вещей. В мае она пожаловалась на то, что полиция не желает расследовать кражу, а в паспортном столе отказываются выдавать новый документ.

24 мая сотрудники паспортного стола выдали пенсионерке Идее Ленинградской новый паспорт. "Мы вошли в положение пожилой женщины и приняли все меры, чтобы как можно скорее помочь в ее ситуации. И хотя у нас нет документа из полиции о краже паспорта, мы все равно решили выдать женщине паспорт без штрафа, так как это не ее вина, что ей пришлось восстанавливать паспорт", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" начальник паспортного стола Андрей Козак.

"В паспортном столе вошли в мое положение. Сделали новый паспорт всего за три дня. Документы я сдала 21 мая. 23 мая его выписали, а сегодня, 24 мая, мне его вручили. Я сразу пошла в сберкассу. Получила пенсию, раздала долги. Впервые за месяц я по-человечески пообедала. Купила жизненно необходимые лекарства от давления. Сегодня впервые я смогла обратиться с заявлениями в суд и в прокуратуру, так как раньше их не принимали без паспорта", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Идея Ленинградская.

Ленинградской будет отказано в возбуждении дела о краже вещей, денег и документов из ее дома, заявил полицейский Игорь Бибик. Он обосновал свое решение показаниями дочери пенсионерки. "Я нашел и опросил дочь Идеи Ленинградской. Она сказала, что не брала паспорт матери и деньги, а лишь взяла пианино, которое принадлежит ей. Она считает, что ее мать надо привлечь к уголовной ответственности за то, что та облила керосином и хотела поджечь женщину и мальчика. Бригаду скорой помощи для госпитализации в ПНД матери вызывала она", - сообщил полицейский.

Кто и когда мог быть облит пенсионеркой керосином, полицейскому неизвестно. "Она не знает их ФИО, просто видела, как это было. А сами мальчик и женщина в полицию с заявлениями не обращались", - добавил Игорь Бибик.

Попытка облить людей керосином указана в медицинской карте пенсионерки в качестве одной из причин госпитализации в психоневрологический диспансер. Если не будет доказано, что действительно существуют ребенок и пара, которых Ленинградская собиралась поджечь, внесение таких сведений в медкарту можно расценивать как должностной подлог и превышение полномочий, заявил ранее "Кавказскому узлу" адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко.

Действия полиции Идея Ленинградская назвала "насмешкой". "Мне даже не дали в установленный срок ответ на мои заявления", - отметила она.

Обращения Ленинградской в суд и прокуратуру, поданные ей 24 мая, связаны с делом о выселении дочери Ленинградской из квартиры пенсионерки.

6 марта Центральный райсуда Сочи удовлетворил иск Идеи Ленинградской о снятии с регистрационного учета и выселении из ее дома своей дочери, но решение еще не вступило в законную силу, поскольку ответчик подала апелляционную жалобу. В решении суда отмечается, что завещание на дочь Ленинградской было аннулировано.

В Краснодарском краевом суде, где 5 июня будет рассматриваться апелляция дочери Ленинградской, подтвердили получение возражений пенсионерки.

В прокуратуре Центрального района Сочи "Кавказскому узлу" сообщили, что получили просьбу Идеи Ленинградской принять участие в судебном заседании. Пенсионерка пояснила, что в силу возраста и состояния здоровья не может приехать на суд в Краснодар и защищать себя там.

"В Сочи творится беспредел. Тебя могут ограбить, силой отправить в психушку, отобрать жилье, выкинуть на улицу - и ты не в силах ничего с этим сделать. Несмотря на мой возраст, я буду добиваться наказания тем, кто заставил меня страдать и кто не дает мне спокойно жить в старости", - заявила Идея Ленинградская.