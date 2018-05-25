Медработники оказывают помощь участникам голодовки в Сочи, 24 мая 2018 год. Фото Владимира Мащенко.

25 мая 2018, 05:02

Пайщики ЖСК "Индекс" завершили голодовку из-за ухудшения здоровья

К объявившим голодовку пайщикам строительного кооператива из-за ухудшения самочувствия была вызвана скорая помощь. Четверым голодающим женщинам медработники предложили госпитализацию. Участники голодовки отказались ложиться в больницу, однако прекратили акцию по совету врачей. 

Как сообщал "Кавказский узел", пайщики кооператива, вложившие средства в строительство многоэтажного дома на Бамбуковой улице в Сочи, 22 мая начали голодовку, потребовав признать их собственниками квартир.

Сообщение о голодовке пайщиков поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 23 мая в 15.46. Как написал автор сообщения, дом, построенный кооперативом, может подвергнутся "рейдерскому захвату". "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в специальном разделе форума.

24 мая к концу дня голодающие третьи сутки Мария Советникова, Мария Ожигова, Валентина Арцыбасова и Ирина Мельникова почувствовали себя плохо. Около 20.00 они вызвали "скорую".

Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Мария Советникова, она не могла вставать и пролежала в течение дня у стен дома, жалуясь на слабость и головную боль. "Медики констатировали у меня гипертонический криз. Я гипотоник. Мое обычно давление 90 на 60. А тут вдруг ударило 150 на 90. Я испугалась получить инсульт или инфаркт. Мне было рекомендовано прекратить голодать во избежание тяжелых последствий для организма", - пояснила Мария Советникова

Повышенное давление оказалось у Валентины Арцыбасовой и Ирины Мельниковой. Сильно упало давление у Марии Ожиговой, рассказали корреспонденту участницы голодовки.

"Мне завтра на работу. Естественно, в таком состоянии я даже не дойду до работы. Врачи нам всем рекомендовали обязательно выпить сладкий чай для начала выхода из голодовки, чтобы подготовить организм к рабочему состоянию и рекомендовали прекратить голодать ради своего же здоровья. Мы себе не позволяли ничего, кроме воды, но после отъезда медиков вечером выпили сладкий чай", - сказала Мария Ожигова.

"Сегодня мы продержимся на сладком чае, а завтра будем постепенно выходить из голодовки. Однако в нашей группе обнаружились желающие поголодать вместо нас. Но это решение будет приниматься коллегиально со всеми пайщиками", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Мельникова.

В диспетчерской скорой помощи корреспонденту подтвердили вызов на улицу Бамбуковую. Но комментировать диагнозы отказались, сославшись на медицинскую тайну. 

В 2014 году ЖСК "Индекс" было получено разрешение на строительство 17-этажного дома на улице Бамбуковой, участок под строительство был в аренде. При этом еще в августе 2013 года в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Гражданка, которая была его партнером и вложила в строительство другого многоквартирного дома в Сочи 2,8 млн долларов, заявила, что застройщик не выполнил своих обязательств. Арест земельного участка и недостроенного дома был одной из обеспечительных мер к застройщику. В декабре 2016 года суд признал истицу потерпевшей, назначив ее арендатором участка на Бамбуковой улице и собственником недостроенного 17-этажного дома. Сделки, заключенные пайщиками с ЖСК "Индекс", были признаны ничтожными, так как у здания новый собственник, говорится в материале, опубликованном 11 января 2017 года изданием "Голос Кубани".

Примечание:

"Краснодарские дольщики заявили о бездействии властей", "Пайщики кооператива в Краснодаре потребовали включить их в реестр обманутых дольщиков", "В Дагестане разыскивается подозреваемый в обмане дольщиков руководитель ЖСК "Даман".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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