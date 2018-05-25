Пайщики ЖСК "Индекс" завершили голодовку из-за ухудшения здоровья

25 мая 2018, 05:02

К объявившим голодовку пайщикам строительного кооператива из-за ухудшения самочувствия была вызвана скорая помощь. Четверым голодающим женщинам медработники предложили госпитализацию. Участники голодовки отказались ложиться в больницу, однако прекратили акцию по совету врачей.

Как сообщал "Кавказский узел", пайщики кооператива, вложившие средства в строительство многоэтажного дома на Бамбуковой улице в Сочи, 22 мая начали голодовку, потребовав признать их собственниками квартир.

Сообщение о голодовке пайщиков поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 23 мая в 15.46. Как написал автор сообщения, дом, построенный кооперативом, может подвергнутся "рейдерскому захвату". "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в специальном разделе форума.

24 мая к концу дня голодающие третьи сутки Мария Советникова, Мария Ожигова, Валентина Арцыбасова и Ирина Мельникова почувствовали себя плохо. Около 20.00 они вызвали "скорую".

Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Мария Советникова, она не могла вставать и пролежала в течение дня у стен дома, жалуясь на слабость и головную боль. "Медики констатировали у меня гипертонический криз. Я гипотоник. Мое обычно давление 90 на 60. А тут вдруг ударило 150 на 90. Я испугалась получить инсульт или инфаркт. Мне было рекомендовано прекратить голодать во избежание тяжелых последствий для организма", - пояснила Мария Советникова

Повышенное давление оказалось у Валентины Арцыбасовой и Ирины Мельниковой. Сильно упало давление у Марии Ожиговой, рассказали корреспонденту участницы голодовки.

"Мне завтра на работу. Естественно, в таком состоянии я даже не дойду до работы. Врачи нам всем рекомендовали обязательно выпить сладкий чай для начала выхода из голодовки, чтобы подготовить организм к рабочему состоянию и рекомендовали прекратить голодать ради своего же здоровья. Мы себе не позволяли ничего, кроме воды, но после отъезда медиков вечером выпили сладкий чай", - сказала Мария Ожигова.

"Сегодня мы продержимся на сладком чае, а завтра будем постепенно выходить из голодовки. Однако в нашей группе обнаружились желающие поголодать вместо нас. Но это решение будет приниматься коллегиально со всеми пайщиками", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Мельникова.

В диспетчерской скорой помощи корреспонденту подтвердили вызов на улицу Бамбуковую. Но комментировать диагнозы отказались, сославшись на медицинскую тайну.