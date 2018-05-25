25 мая 2018, 02:22

Суд продлил арест правозащитнику Юрию Гольдеру в Волгограде

Ворошиловский районный суд Волгограда продлил арест главе Ассоциации по защите прав потребителей до 26 июня. Юрий Гольдер пожаловался на невыносимые условия содержания и затягивание следствия.

«Кавказский узел» сообщал, что руководитель общественной организации «Ассоциация по защите прав потребителей Волгограда» и член городского Правозащитного совета Юрий Гольдер был задержан в ночь с 26 на 27 июля 2017 года. С тех пор он находится под стражей в СИЗО-1 Волгограда. Суд несколько раз продлял срок его ареста. Следствие объявило, что Гольдер обвиняется в 16 случаях коммерческого подкупа. Адвокат пояснил, что речь идет о получении спонсорской помощи, которую организации и частные лица перечисляли на расчетный счет Ассоциации по защите прав потребителей.

В мае 2017 года члены ассоциации нашли более 25 нарушений при оказании гостиничных услуг в одном из волгоградских отелей. За прекращение проверки и отзыв писем, направленных в контролирующие организации, они запросили полтора миллиона рублей, снизив затем эту сумму до миллиона, утверждает следствие. Уголовное дело, возбужденное в отношении Гольдера по статье о коммерческом подкупе (ч. 7 ст. 204 УК РФ), находится в производстве следователя следственного отдела Ворошиловского района Волгограда СУ СК РФ Герасимова. Коллеги Гольдера предположили, что уголовное преследование связано с его правозащитной деятельностью.

Заседание по делу Гольдера проходило в Ворошиловском районном суде Волгограда 24 мая. На судебном процессе рассматривалось ходатайство следствия о продлении ареста подследственного до 26 июня. Корреспондент «Кавказского узла» лично присутствовал на заседании.

Дело рассматривала судья Екатерина Никитина. Конвоиры ввели Гольдера в зал заседания в наручниках и разместили в клетке для подсудимых. Во время заявления ходатайств он несколько раз просил суд об отводе судьи. Но судья Никитина оснований для отвода не нашла и отказала подследственному. Гольдер сообщил, что написал 111 жалоб в отношении следователя, который, по его мнению, «умышленно затягивает следствие».

«Следователь занимается волокитой. Он отказывает мне в звонках маме, к адвокату, не вызывает врача, когда мне плохо. А прокуратура … на мои жалобы не реагирует», - сказал Гольдер.

Он также заявил суду о невыносимых условиях содержания в «отстойнике Ворошиловского суда».

«В отстойнике вытяжки нет. Духота. Каменный мешок. Свет тусклый, вонь, антисанитария. Шесть–семь человек размещают. Курят. Я некурящий - страдаю. Мне плохо. Весь день в суде – горячей пищи нет. Кормят сухпайком. У меня гастрит. Я на заседание суда пришел как вареный. У меня высокое давление. Прошу внести в протокол и принять меры о прекращении данных действий в отношении как меня, так и остальных (подсудимых)», - заявил Гольдер.

Судья оставила доводы Гольдера без рассмотрения, так как они, по ее мнению, «не относятся к теме рассмотрения ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей».

«Если вы считаете эти условия неприемлемыми, можете обратиться с жалобами в иные органы. Суд не наделен полномочиями (рассматривать эту жалобу)», - объяснила судья.

«В связи с тем, что мою жалобу суд не стал рассматривать, я полагаю, что суд заинтересован в том, чтобы подсудимые .... были неподготовленными к суду, чтобы они не смогли себя реализовать в полной мере на заседании. Для этого создаются все условия», - сказал судье Гольдер и вновь ходатайствовал об отводе судьи. Это прошение судья Никитина отклонила.

Через час после начала заседания Гольдер попросил о медицинской помощи, так как почувствовал резкое недомогание. В суд был вызван врач «скорой помощи». Гольдера препроводили в камеру временного содержания. Через полчаса его привели обратно в зал заседаний. Гольдер рассказал, что у него был гипертонический криз (давление 187/110). После укола давление упало до 155/90, и врач разрешил подследственному продолжить участие в судебном заседании.

Адвокат Гольдера Сергей Куницкий попросил суд изменить меру пресечения подзащитному на домашний арест.

«Юрий Владимирович Гольдер не сможет покинуть страну, так как его заграничный паспорт находится у следователя. Он не сможет внести изменения в документы своей организации, так как они находятся у следствия. Вменяемые ему преступления не относятся к категории тяжких. Также у подсудимого тяжелые заболевания – он инвалид второй группы по онкологии, у него гипертония, гастрит и иные болезни», - привел доводы защиты адвокат.

Судья Никитина огласила решение продлить срок содержания под стражей Гольдера до 26 июня.

"Кавказский узел" не располагает комментариями представителей суда относительно заявлений Гольдера о плохих условиях содержания.

Примечание:

"Защита обжаловала арест волгоградского правозащитника Юрия Гольдера", "Член Правозащитного совета Волгограда арестован на два месяца", "ФСИН не увидела угроз здоровью арестованного в Волгограде Нагавкина".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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