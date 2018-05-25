25 мая 2018, 00:28

Авария на ГЭС оставила без света жителей Грузии и Абхазии

Несколько районов Грузии и Абхазии временно лишились электричества из-за аварии на ИнгуриГЭС. До устранения поломки организовано электроснабжение через зарубежные сети.

По данным Государственной электросистемы Грузии, подача электроэнергии в Тбилиси восстановлено полностью, абоненты в регионах подключаются поэтапно.

Недостаток элетричества восполнятется за счет импорта из турецкой (300 мегаватт), армянской (101 мегаватт) и российской (14 мегаватт) сетей, информирует Первый канал грузинского телевидения.

Электричество отключалось и в трех районах Абхазии - Очамчырском, Галском и Гулрыпшском, сообщило "Черноморэнерго". "Все абоненты, оставшиеся без электроэнергии в результате аварии на ИнгурГЭС. запитаны. Последствия аварии пока не устранены, необходимые работы продолжаются", - цитирует пресс-службу компании "Sputnik Абхазия".

На Ингурской ГЭС возникла c турбиной одного из агрегатов, сообщил технический директор электростанции Гия Хубуа. По его словам, место аварии затопило, и для того, чтобы ее ликвидировать, надо откачать воду. Он не смог назвать сроки возобновления работы электростанции, сообщили "Новости-Грузия".

Точное число людей, которые оставались без света в результате аварии, не сообщается.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, Ингур ГЭС) является крупнейшей гидроэлектростанцией на Кавказе. Она расположена на реке Ингури. Мощность электростанции – 1300 МВт. Ежегодно станция вырабатывала около 4,2 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляло 45% от всей электроэнергии, производимой в Грузии. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией двух государств – непризнанной Абхазии и Грузии. Между республиками существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал об Ингури ГЭС.

"Кавказский узел" сообщал, что в феврале 2017 года специалисты провели мониторинг состояния деривационного канала Ингурской ГЭС, в результате которого были выявлены большие потери воды из-за трещин в стенках канала. В январе Европейский банк реконструкции и развития принял решение кредитовать ремонт Ингури ГЭС в 2018-2021 годах.

Примечание:

"Работа Ингури ГЭС приостановлена", "В Грузии объявлены конкурсы на строительство пяти ГЭС", "Первые станции зарядки электромобилей появились в Грузии".

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