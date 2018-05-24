Помощник Бастрыкина расспросил жителей Псебая о резонансном убийстве

24 мая 2018, 23:22

Встреча жителей Псебая с помощником главы Следственного комитета проходила за закрытыми дверями, но высказаться дали всем пришедшим, рассказали местные жители. Первый замглавы Кубанского управления СКР распорядился возобновить расследование четырех уголовных дел и изолировать двоих несовершеннолетних.

Как писал "Кавказский узел", глава Псебайского городского поселения на Кубани ушел в отставку после митингов местных жителей с требованием расследовать жестокое убийство многодетной матери. Дело о резонансном убийстве поручено московским следователям. Передача дела московским следователям несколько успокоила местную общественность, рассказали "Кавказскому узлу" жители Псебая.

Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 мая, у убитой Натальи Дмитриевой остались пятеро детей. Следствие указывает, что женщина была изнасилована и задушена, но местные жители утверждают, что убийцы зверски поглумились над ее телом. Обвинение в убийстве предъявлено двоим жителям Псебая, 16-летнему и 20-летнему. По словам местных жителей, дом родителей младшего из подозреваемых полиция взяла под охрану.

Встреча жителей Псебая со старшим помощником главы СКР Игорем Комиссаровым состоялась сегодня днем в местном доме культуры. Люди заходили заходили в зал по одному, следователи внимательно выслушали всех, рассказала родственница убитой Елена корреспонденту "Кавказского узла".

За день до встречи было объявлено, что следователей интересует вся информация о предпосылках и обстоятельствах резонансного убийства, а также сведения о других преступлениях в поселке и о работе местных правоохранителей. «Велась стенограмма всех показаний. Сколько точно людей пришли на прием, сказать трудно, - рабочий день, люди выступили и ушли. Всех выслушали, расспрашивали подробно обо всем», - сообщила Елена.

По словам Елены, она сама рассказала о последнем дне жизни убитой Натальи Дмитриевой и о ее характере. Наталья была неконфликтным человеком, она никогда не провоцировала конфликты сама и с подозреваемым в убийстве 16-летним подростком у нее не было никаких трений, указала родственница. Она отметила, что сотрудники главка СКР осмотрели место происшествия и принесли соболезнование родственникам жертвы.

«Вся семья безутешна. Младшая двухлетняя дочка все время спрашивает, где ее мама, ищет ее, - сердце разрывается. Муж Наташи держится, пять детей на нем», - добавила женщина.

Житель Псебая Юрий пришел на встречу с Игорем Комисаровым, чтобы рассказать о криминогенной обстановке в поселке. По словам мужчины, местные подростки предоставлены сами себе, а полицейские в Псебае бывают редко.

«Я писал жалобы о том, что закрыли наш опорный пункт [полиции], но никто не реагировал, пока такая беда не случилась. Сейчас у нас полно разных следователей - и прокуратура здесь и следственный комитет, и МВД. Нужно было раньше этих пацанов на учет ставить и следить за ними», - сообщил мужчина корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Юрия, представители СКР задавали ему много вопросов по поводу сокращения пункта полиции в поселке. «Видно, что люди заинтересованы в раскрытии. Они были шокированы, что населенный пункт фактически охраняется только казаками», - отметил он.

Юрий подчеркнул, что власти не организуют никакой профилактической работы с подростками. По словам местного жителя, соседские дети часто жаловались на компанию подростков, которые отнимали у них деньги у магазина.

«В школе одни усталые женщины, которые пашут в две смены, чтобы заработать и прокормить семью, им некогда воспитанием детей заниматься. Дома та же ситуация, дети сами по себе. Подростки могли сидеть в кафе ночью и выпивать, никто их не останавливал. Мы тут варимся в собственном соку, у нас власти толком нет», - сказал местный житель.

Отсутствие в поселке пункта полиции привело к тому, что жители Псебая перестали обращаться к правоохранителям из-за мелких краж и грабежей, рассказала местная жительница Оксана корреспонденту «Кавказского узла».

«Телефон у меня украли в магазине, но не поеду же я в поселок Мостовской заявление писать за 40 километров. Участковый один на несколько поселков, на него смотреть жалко. Пошла и купила себе новый телефон», - сообщила женщина.

Оксана тоже пришла на встречу с помощником главы СКР. По словам женщины, она дала характеристику подозреваемому и его компании. «Я видела ранее, что задержанный подросток ходил в каком-то странном состоянии, у него настроение менялось очень часто. Я своего сына, который с этой компанией учился в параллели, отправила к бабушке в Краснодар, от греха», - отметила она.

18 мая около тысячи жителей Псебая вышли на митинг, требуя расследования убийства и наказания для преступников. Участники митинга заявляли, что проступки группы местных подростков, употреблявших синтетические наркотики, уже не раз оставались безнаказанными.

По словам Оксаны, следователи не сообщили жителям Псебая ничего нового о ходе расследования. «Пообещали, что все расскажут, когда появятся первые выводы. Они только сегодня прилетели и целый день вели прием», - пояснила женщина.

Помощник Бастрыкина встретился с родственниками убитой

Старший помощник главы СКР Игорь Комиссаров приехал сегодня в Псебай вместе с первым замглавы следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андреем Масловым и сотрудниками регионального управления.

"Игорь Комиссаров возложил цветы к могиле погибшей женщины. После этого он встретился с главой Мостовского района и с родственниками убитой женщины, которым выразил свои соболезнования. Далее он осмотрел место происшествия и поговорил с жителями поселка. Игорь Комиссаров выслушал всех граждан, желавших пообщаться с ним лично. Андрей Маслов, в свою очередь, также принимал жителей поселка по иным вопросам", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте СУ СКР по Кубани.

По данным ведомства, на встрече с Масловым побывали более 50 человек, число встретившихся с Комиссаровым людей при этом не приводится.

"По результатам личного приема граждан Масловым были даны поручения о незамедлительной отмене пяти преждевременно принятых процессуальных решений [...], проведении конкретных следственных и процессуальных действий по уголовным делам, [...] возобновлении производства по четырем приостановленным уголовным делам, помещении двух несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, в ЦВИН (Центр временной изоляции несовершеннолетних) с постановкой на соответствующие профилактические учеты", - указано в вечернем сообщении регионального управления СКР.