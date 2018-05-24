Ростовский полицейский оштрафован за мошенничество

24 мая 2018, 15:54

Бывший сотрудник отдела полиции в аэропорту Ростова-на-Дону Вячеслав Шаламов признан виновным в хищении 60 тысяч рублей и оштрафован на 100 тысяч.

Судом установлено, что с декабря 2014 года по март 2015 года Шаламов ежемесячно получал под отчет в линейном отделе полиции деньги, предназначенные для финансирования оперативно-розыскной деятельности МВД, которыми распоряжался не по назначению. Таким образом он похитил 60 тысяч рублей, заявили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Шаламов признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей, сообщается сегодня на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте сотрудник ростовского МЧС был обвинен в мошенничестве на полмиллиона. По данным следствия, он похитил деньги у ведомства под видом трат на услуги связи.