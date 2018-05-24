Власти Армении выполнили решение ЕСПЧ по делу Арзуманяна

24 мая 2018, 15:50

Армянское правительство выделило бывшему главе МИД Александру Арзуманяну 2500 евро, присужденные ему Страсбургским судом за необоснованный арест.

Как писал "Кавказский узел", в январе посол Армении в Дании, бывший министр иностранных дел Александр Арзуманян выиграл в Европейском суде по правам человека иск против своей страны. Суд решил, что при аресте Арзуманяна в 2007 году было нарушено его право на свободу, а также право на судебное расследование в разумные сроки. Арзуманяну присудили 2000 евро в качестве компенсации морального ущерба и 500 евро на покрытие судебных издержек.

По данным СНБ Армении, лидер движения "Гражданское неповиновение", бывший министр иностранных дел Александр Арзуманян и бывший министр обороны Ваан Ширханян, находясь в Москве, с 2005 года переводили деньги подозрительного происхождения. Арзуманян вину не признал. В 2008 году он возглавлял на выборах президента штаб Левона Тер-Петросяна, и вновь был арестован, на этот раз по обвинению в попытке захвата власти, отмывании денег и организации массовых беспорядков. В 2009 году Арзуманяна амнистировали. Послом в Дании он стал в июле 2017 года.

На сегодняшнем заседании правительство Армении постановило выделить Арзуманяну деньги, причитающиеся ему по решению ЕСПЧ, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе правительства.

"Армения не может не исполнить решение Евросуда", - заявил на заседании министр юстиции Армении Артак Зейналян.

Решение ЕСПЧ говорит о том, что в Арзуманян был политзаключенным, вне зависимости от того, признает Армения этот факт или нет, отметил на заседании премьер Никол Пашинян.