Александр Арзуманян. Фото: скриншот видео azatutyun.am.

24 мая 2018, 15:50

Власти Армении выполнили решение ЕСПЧ по делу Арзуманяна

Армянское правительство выделило бывшему главе МИД Александру Арзуманяну 2500 евро, присужденные ему Страсбургским судом за необоснованный арест.

Как писал "Кавказский узел", в январе посол Армении в Дании, бывший министр иностранных дел Александр Арзуманян выиграл в Европейском суде по правам человека иск против своей страны. Суд решил, что при аресте Арзуманяна в 2007 году было нарушено его право на свободу, а также право на судебное расследование в разумные сроки. Арзуманяну присудили 2000 евро в качестве компенсации морального ущерба и 500 евро на покрытие судебных издержек.

По данным СНБ Армении, лидер движения "Гражданское неповиновение", бывший министр иностранных дел Александр Арзуманян и бывший министр обороны Ваан Ширханян, находясь в Москве, с 2005 года переводили деньги подозрительного происхождения. Арзуманян вину не признал. В 2008 году он возглавлял на выборах президента штаб Левона Тер-Петросяна, и вновь был арестован, на этот раз по обвинению в попытке захвата власти, отмывании денег и организации массовых беспорядков. В 2009 году Арзуманяна амнистировали. Послом в Дании он стал в июле 2017 года.

На сегодняшнем заседании правительство Армении постановило выделить Арзуманяну деньги, причитающиеся ему по решению ЕСПЧ, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе правительства.

"Армения не может не исполнить решение Евросуда", - заявил на заседании министр юстиции Армении Артак Зейналян.
Решение ЕСПЧ говорит о том, что в Арзуманян был политзаключенным, вне зависимости от того, признает Армения этот факт или нет, отметил на заседании премьер Никол Пашинян.
Примечание:

"20 человек обвинены в попытке захвата власти в Армении", "Ваану Ширханяну назначена судмедэкспертиза", "Суд удалил Ваана Ширханяна из зала".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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