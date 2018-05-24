24 мая 2018, 14:17

Два грузовых судна сели на мель в Ростовской области

Теплоход под российским флагом с грузом дизельного топлива и теплоход под флагом Сент-Винсент с грузом стальных заготовок 23 мая сели на мель в Ростовской области, сообщила сегодня Южная транспортная прокуратура.

По данным ведомства, теплоход "Оптимафлот" под российским флагом с грузом дизельного топлива сел на мель при снятии с якорей из-за сильного течения в районе Константиновского. Примерно в то же время в районе Александровского рейда в результате сильного течения сел на мель теплоход "Мрия С" под флагом Сент-Винсет с грузом стальных заготовок, проинформировали в пресс-службе прокуратуры.

"Проводятся мероприятия по снятию теплоходов с мели. Загрязнения окружающей среды, разлива нефтепродуктов, помех судоходству нет", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Южной транспортной прокуратуры.

Ведомство начало проверку по факту инцидентов.

"Кавказский узел" ранее писал, что 12 ноября 2017 года приемно-транспортное судно с грузом рыбы село на мель в районе поселка Благовещенское под Анапой. Попытки самостоятельно продолжить путь оказались безрезультатными, и судовладелец обратился за помощью к спасателям. Судно удалось снять с мели к 17 ноября.

Примечание:

"Ледокол "Капитан Чечкин" освободил ото льда иранское судно на Каспии", "Экипаж следовавшего в Ростов-на-Дону сухогруза спасен у берегов Турции", "Сухогруз снят с мели у астраханского порта".

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24 мая 2018, 15:05

24 мая 2018, 14:55

24 мая 2018, 14:17

  • Два грузовых судна сели на мель в Ростовской области

    Теплоход под российским флагом с грузом дизельного топлива и теплоход под флагом Сент-Винсент с грузом стальных заготовок 23 мая сели на мель в Ростовской области, сообщила сегодня Южная транспортная прокуратура.

24 мая 2018, 14:11

24 мая 2018, 14:06

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