143 заключенных помилованы в Грузии

24 мая 2018, 13:30

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал сегодня указ о помиловании, согласно которому 84 человека покинут тюрьмы, а еще 59 заключенным сокращен срок лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в феврале комиссия по помилованию в Грузии рассмотрела 858 дел, после чего 28 февраля президент страны подписал указ о помиловании 116 заключенных.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал сегодня указ о помиловании 143 заключенных, сообщил руководитель комиссии по помилованию Звиад Коридзе. По словам Коридзе, 84 помилованных уже сегодня будут освобождены, а 59 заключенным срок лишения свободы будет сокращен, сообщает на своем сайте "Первый канал" Общественного вещателя Грузии.

Звиад Коридзе уточнил, что комиссия по помилованию работала с 16 по 19 мая и рассмотрела 1347 дел осужденных. При этом комиссия отложила рассмотрение дел 216 осужденных за насильственные преступления, но вернется к их рассмотрению, когда истечет мораторий на помилование осужденных за насилие, пишет InterPressNews.

16 апреля Маргвелашвили объявил о приостановке процесса помилования осужденных за насилие. Это произошло после того, как 13 апреля в Тбилиси была убита молодая женщина. 14 апреля по подозрению в убийстве был задержан ее отчим, который, как выяснило следствие, ранее отбыл наказание за насилие в семье и был помилован.

Напомним, что в 2017 году, по подсчетам "Кавказского узла", Георгий Маргвелашвили подписал пять указов о помиловании в общей сложности 831 человека.