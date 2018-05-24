24 мая 2018, 13:21

Житель Назрани осужден за продажу техустройства

Суд приговорил мужчину к ограничению свободы за продажу портативного микрофона для прослушки, сообщила сегодня прокуратура Ингушетии.

Судом установлено, что в ноябре 2016 года мужчина продал местному жителю портативный микрофон, предназначенный для негласного получения информации с использованием средств сотовой связи GSM-стандарта.

Житель Назрани признан виновным по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Магасский районный суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, сообщается на сайте прокуратуры Ингушетии.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2017 года жительница Ингушетии была оштрафована за покупку подслушивающего устройства на 30 тысяч рублей.

Примечание:

"Житель Калмыкии осужден за продажу шпионского устройства", "Мужчина заподозрен в продаже запрещенного техустройства на Ставрополье", "Махачкалинец заподозрен в продаже скрытой видеокамеры".

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