Замглавы Минстроя Астраханской области задержан по делу о взятке

24 мая 2018, 12:31

Исполняющий обязанности замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области получил 300 тысяч рублей от представителя стройфирмы, предположило следствие.

По версии следствия, к и.о. замминистра строительства и ЖКХ обратился его знакомый представитель строительной фирмы с просьбой помочь в получении одобрения госэкспертизой проектной документации на строительство объекта недвижимости в Советском районе Астрахани, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Чиновник, как считают следователи, потребовал 750 тысяч рублей и поставил условие, что подготовкой документации для строительной фирмы должна заниматься компания, принадлежащая его родственнице.

"Позже подозреваемый получил от руководства строительной фирмы часть от ранее оговоренной суммы в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Возбуждено дело о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). И.о. замминистра задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, уточнила пресс-служба управления.

"Кавказский узел" писал также, что 21 мая бывший начальник управления транспорта администрации Астрахани был признан виновным в получении 1,25 миллиона рублей в качестве взятки и приговорен к восьми годам колонии.