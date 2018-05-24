24 мая 2018, 12:31

Замглавы Минстроя Астраханской области задержан по делу о взятке

Исполняющий обязанности замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области получил 300 тысяч рублей от представителя стройфирмы, предположило следствие.

По версии следствия, к и.о. замминистра строительства и ЖКХ обратился его знакомый представитель строительной фирмы с просьбой помочь в получении одобрения госэкспертизой проектной документации на строительство объекта недвижимости в Советском районе Астрахани, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Чиновник, как считают следователи, потребовал 750 тысяч рублей и поставил условие, что подготовкой документации для строительной фирмы должна заниматься компания, принадлежащая его родственнице.

"Позже подозреваемый получил от руководства строительной фирмы часть от ранее оговоренной суммы в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Возбуждено дело о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). И.о. замминистра задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, уточнила пресс-служба управления.

"Кавказский узел" писал также, что 21 мая бывший начальник управления транспорта администрации Астрахани был признан виновным в получении 1,25 миллиона рублей в качестве взятки и приговорен к восьми годам колонии.

Примечание:

"Чиновница Минэкономразвития Астраханской области приговорена к 3,5 года колонии", "Астраханская чиновница осуждена за получение взяток на миллион", "Заведующая колледжем в Астраханской области стала фигурантом шести уголовных дел".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 мая 2018, 13:40

24 мая 2018, 13:30

  • 143 заключенных помилованы в Грузии

    Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал сегодня указ о помиловании, согласно которому 84 человека покинут тюрьмы, а еще 59 заключенным сокращен срок лишения свободы.

24 мая 2018, 13:21

24 мая 2018, 13:18

24 мая 2018, 13:09

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Куда уходит детство
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи